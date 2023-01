Po primeru Supernove na Rudniku inšpektorji napovedali poostren nadzor nakupovalnih središč

Nove kinodvorane v ljubljanskem nakupovalnem središču Supernova Rudnik so delovale brez uporabnega dovoljenja, čeprav je to predpogoj za odprtje objekta.

Gradbeni inšpektorji bodo v tem letu izvedli akcijo nadzorov nad uporabo nakupovalnih središč in stavb splošnega družbenega pomena, kot so trgovske stavbe, kinodvorane, spa centri in hale za prireditve, so sporočili z inšpektorata za okolje in prostor. Cilj nadzorov je preprečitev uporabe objektov v javni rabi brez uporabnih dovoljenj.

Po pojasnilih inšpektorata za okolje in prostor bodo gradbeni inšpektorji v okviru omenjenih nadzorov preverjali, ali je za objekte izdano ustrezno dovoljenje za gradnjo, ali so zgrajeni v skladu z dovoljenjem, ali so izpolnjeni pogoji za začetek uporabe objektov po zakonu in ali se objekti uporabljajo na podlagi uporabnega dovoljenja.

Poleg tega bodo preverjali, ali je z gradnjo, uporabo in vzdrževanjem objekta v javni rabi zagotovljeno izpolnjevanje bistvenih zahtev univerzalne graditve in rabe objektov.

Cilj nadzorov je preprečiti uporabo objektov brez uporabe dovoljenj

Kot so poudarili na inšpektoratu, je cilj nadzorov, ki jih bodo izvedli v okviru akcij usmerjenih nadzorov, med drugim preprečitev uporabe objektov v javni rabi brez uporabnih dovoljenj in zagotavljanje izpolnjevanja bistvenih zahtev objektov.

Če bodo inšpektorji ugotovili lažje nepravilnosti, bodo po navedbah inšpektorata kršitelje na njih zgolj opozorili in določili rok za njihovo odpravo. Za večje kršitve pa bodo odpravo nepravilnosti v določenem roku odredili z odločbo. Če bodo ugotovili, da bi bilo zaradi nadaljevanja gradnje ogroženo izpolnjevanje bistvenih zahtev, oziroma ob ugotovitvi drugih nepravilnosti ter kršitev gradbenega zakona, bodo odredili tudi ustavitev gradnje.

Napoved gradbenih inšpektorjev glede prihajajočih nadzorov prihaja nedolgo po tem, ko je v javnosti odmeval primer ljubljanskega nakupovalnega središča Supernova Rudnik, del katerega so tudi nove kinodvorane, ki so jih maja lani za javnost odprli brez prehodno pridobljenega uporabnega dovoljenja.

Dela Supernove na Rudniku ne bi smeli odpreti

Kot so sredi decembra povedali na ministrstvu za okolje in prostor, ki je pristojno za izdajo uporabnega dovoljenja, je to predpogoj za odprtje objekta, zato omenjeni del Supernove na Rudniku ne bi smel delovati brez njega.

Na vprašanje, kako je mogoče, da kompleks vseeno deluje že več mesecev, pa so s prstom pokazali na inšpektorat za okolje in prostor. Ta je bil s primerom seznanjen šele iz novinarskih poizvedovanj, ki so jih nato evidentirali tudi kot prijavo. Na inšpektoratu so za STA potrdili, da do sredine decembra nadzora v primeru Supernove Rudnik še niso opravili.