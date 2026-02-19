Frangežu francosko državno odlikovanje

Francoski predsednik Emmanuel Macron je državnega sekretarja na ministrstvu za gospodarstvo, turizem in šport Matevža Frangeža odlikoval z nazivom vitez nacionalnega reda legije časti. Odlikovanje je utemeljil s Frangeževo odločilno vlogo pri oživitvi slovensko-francoskih trgovinskih in industrijskih vezi.

Odlikovanje, ki ga je Frangežu danes predala francoska veleposlanica v Sloveniji Fabienne Runyo, se podeljuje francoskim državljanom in tujcem kot priznanje zaslug narodu, bodisi v civilni vlogi bodisi v vojaški službi, so sporočili z ministrstva.

Naziv po njihovih besedah predstavlja priznanje za Frangeževo ključno vlogo pri krepitvi gospodarskih odnosov med Slovenijo in Francijo, zlasti v okviru prizadevanj za evropsko gospodarsko suverenost in konkurenčnost.

Njegov prispevek še posebej odločilen pri sklenitvi dogovora o dolgoročni ohranitvi in preobrazbi tovarne Revoz

Kot navaja obrazložitev k podelitvi odlikovanja, je bil njegov prispevek še posebej odločilen pri sklenitvi dogovora o dolgoročni ohranitvi in preobrazbi tovarne Revoz v Novem mestu. Sporazum omogoča proizvodnjo inovativnih in dostopnih električnih vozil, med drugim Renaultovega novega električnega twinga, katerega proizvodnja se je začela letos.

Ta pomemben dosežek potrjuje skupno zavezanost slovenskih in francoskih oblasti pri krepitvi evropske konkurenčnosti, pospeševanju zelenega prehoda in reindustrializaciji Evrope ob hkratnem ohranjanju delovnih mest v lokalnih okoljih, so zapisali.

"S Francosko republiko nas povezuje skupno prizadevanje za prenovljeno evropsko industrijsko politiko z jasno ambicijo, da ponovno pridemo v tehnološko vodstvo v svetu in zgradimo konkurenčne evropske industrije," je ob prejemu odlikovanja povedal Frangež.

"Nov zagon, ki ga proizvodnja električnih vozil v Novem mestu omogoča Revozu, je del teh prizadevanj. Omogočili so ga močna politična volja, na cilje osredotočena ekipa in industrijska odličnost delavcev v Revozu," je dodal.

Najvišje francosko civilno in vojaško odlikovanje

Nacionalni red legije časti je po navedbah gospodarskega ministrstva najvišje francosko civilno in vojaško odlikovanje. Podeljujejo ga od leta 1802 na podlagi vrednotenja osebnih zaslug posameznika ne glede na njegovo poreklo, priznavanja univerzalnosti zaslug na gospodarskem, znanstvenem, vojaškem, športnem ali državljanskem področju ter služenja javnemu dobremu.

Čeprav je red namenjen predvsem francoskim državljanom, se lahko podeli tudi tujim državljanom, ki so pomembno prispevali k ciljem, ki jih zagovarja Francija, kot je denimo evropsko povezovanje.

"S podelitvijo najvišjega odlikovanja Matevžu Frangežu Francoska republika izkazuje spoštovanje trdnim in dolgoletnim vezem med slovenskim in francoskim narodom, ki temelji na skupni strateški viziji močne, konkurenčne in uspešne Evrope," so dodali.