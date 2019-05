Florjančič bo predstavil rezultate dela sodišč v preteklem letu

Nekaj rezultatov lanskega dela in poslovanja sodišč je predsednik vrhovnega sodišča Damijan Florjančič predstavil že ob začetku letošnjega sodnega leta v sredini februarja. Takrat je dejal, da so sodišča tudi lani nadaljevala trend zniževanja števila nerešenih zadev na vseh stopnjah sojenja, in to kljub najnižjemu številu sodnikov po letu 2007.

Glede na rezultate je ocenil, da je slovensko sodstvo izšlo iz kriznih razmer, pri tem pa izrazil upanje, da se bo posledično počasi dvignilo tudi zaupanje javnosti v sodstvo.

Florjančič predlagal vzpostavitev stimulativnega plačnega sistema za sodnike

Na drugi strani pa sodišča lani niso uspela izboljšati rezultatov na področju kazenskih postopkov. Boleča točka sodstva ostajajo tudi kadri, prostori in plače. Posebej je Florjančič opozoril, da se sodstvu na področju kadrov v prihodnjem desetletju obetajo določene težave zaradi generacijske vrzeli v sodniških vrstah, kar bo povzročilo določene težave.

Pri tem je kot eno od rešitev predlagal vzpostavitev stimulativnega plačnega sistema za sodnike. Opozoril je tudi na neustrezne prostore, v katerih danes delajo vrhovno sodišče ter višje in okrožno sodišče v Ljubljani.

Vrhovno sodišče se je sicer v zadnjem času znašlo pod nekaterimi kritikami zaradi vzpostavitve spletnih strani nasodiscu.si in eu-drzavljan.si, za katere naj bi po mnenju nekaterih plačalo odločno preveč.