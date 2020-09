Fizični obračun v sodni dvorani: najprej izrekel žaljivke, nato udaril sodnika

Sedmega septembra je med kazensko obravnavo obdolženi Boštjan Klement med zasliševanjem udaril sodnika Gozarda Tivadarja iz Ljutomera. Tivadar je zoper Klementa podal ovadbo na pristojni policijski postaji in pristojnem tožilstvu na Ptuju. Kot so nam pojasnili z Okrožnega sodišča v Murski Soboti, je Klement po predhodno izrečenih žaljivkah pristopil do sodnika in ga s pestjo desne roke udaril v predel leve spodnje čeljusti, zaradi česar ga je varnostnik odstranil iz sodne dvorane.

Med obravnavo zoper obdolženega Boštjana Klementa zaradi kaznivega dejanja poškodovanja tuje stvari, in sicer sodne zgradbe v Ljutomeru, je med zasliševanjem priče - sodnika Okrajnega sodišča v Ljutomeru Gorazda Tivadarja, prišlo do fizičnega napada. Klement nam je včeraj potrdil, da je sodnika res udaril.

V svoj zagovor je povedal, da sodnik zadnjih deset let proti njemu sproža pravne postopke, celo dva hkrati. Kot je pojasnil Klement, omenjeni sodnik vodi zoper njega postopke zato, ker si želi prodati njegovo stanovanje, in ga s temi "dogovorjenimi postopki izsiljuje, da mora v osebni stečaj".

Sodnik nastopil kot priča

Kot so nam pojasnili z Okrajnega sodišča na Ptuju, je glavna obravnava potekala neovirano vse do trenutka, ko je bila obdolženemu Klementu dana možnost postavitve vprašanj sodniku Tivadarju. "Obdolženčevo ravnanje se je v tej fazi začelo kazati v žaljenju priče, ki se kljub opozorilu razpravljajoče sodnice v skladu s procesnimi določili Zakona o kazenskem postopku ni prenehalo," so zapisali v odzivu.

Foto: Getty Images Da je prišlo do žaljenja in kasnejšega fizičnega napada, nam je potrdil tudi podpredsednik Okrožnega sodišča v Murski Soboti Franc Granfol. Kot nam je pojasnil, je Klement najprej izrekel nekaj žaljivk in nato pristopil do Tivadarja ter ga s pestjo desne roke udaril v predel spodnje leve čeljusti.

Klementa je po dogodku na zahtevo razpravljajoče sodnice varnostnik odstranil s sodne dvorane. Tivadar je v zvezi s tem podal ovadbo na pristojni policijski postaji in pristojnem tožilstvu na Ptuju.

Iz policijske uprave Maribor so nam sporočili le, da je prijava zoper Boštjana Klementa še vedno v fazi predkazenskega postopka in da poteka kriminalistična preiskava. Zaradi Zakona o varstvu osebnih podatkov so bili s pojasnili skopi.

Izjave na račun sodnika Tivadarja so neresnične in žaljive

Klement nam je sicer povedal, da dvomi, da je sodnika s svojim udarcem poškodoval. Povedal nam je, da policije ob incidentu niso poklicali. Varnostnik pa mu je po pol ure čakanja na sodišču rekel, da se lahko odpravi domov.

"Prepričan sem, da sodnik simulira poškodbo in se je verjetno sam kasneje namerno poškodoval ter se sedaj dela žrtev," nam je med drugim še dejal Klement, ki hkrati poudarja, da se mu zdi čudno, da policija šele dober teden po dogodku zbira podatke.

Kot nam je v svojem odzivu še dejal podpredsednik Okrožnega sodišča v Murski Soboti Granfol, naj bi bile navedbe, ki jih "Boštjan Klement v javnosti oziroma medijih podaja na račun sodnika Tivadarja, neresnične in žaljive".