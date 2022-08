Finančni minister napovedal spremembo davčne zakonodaje

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Finančni minister Klemen Boštjančič meni, da so manjši popravki obstoječe dohodninske zakonodaje nujni. Foto: STA

Ministrstvo za finance je danes v javno obravnavo poslalo predloge davčnih sprememb, ki so po navedbah ministra Klemna Boštjančiča koalicijsko usklajeni. Največja sprememba se nanaša na odpravo postopnega zviševanja splošne dohodninske olajšave, ki jo je Janševa vlada v naslednjih letih določila pri 7.500 evrih. Ta bo po novem določena pri višini 5.000 evrov. Glavni razlog odločitve za dvig splošne olajšave s sedanjih 4.500 evrov je visoka rast cen, še zlasti na področju energentov in hrane.

Namerava pa Golobova vlada zvišati dodatno splošno olajšavo. Predlaga zvišanje skupnega dohodka do katerega se rezidentu poleg splošne olajšave prizna tudi dodatna splošna olajšava s 13.716 evrov na 15.000 evrov. To bo po besedah ministra Klemna Boštjančiča neposredno vplivalo na neto dohodke zaposlenih z minimalnimi plačami in tistih, ki zaslužijo nekaj več. "S tem bodo neto dohodki zaposlenih z najnižjimi plačami višji kot bi bili po obstoječi zakonodaji. Vlada že ves čas poudarja, da želimo sprejemati ukrepe, ki bodo ciljno usmerjeni, ne pa splošne ukrepe, ki se nanašajo na vse," je v izjavi na neformalnem srečanju z novinarji poudaril minister Boštjančič.

Poudarek na mladih

Vlada predlaga tudi olajšavo za mlade. Uvedla bi znižanje davčne osnove od dohodkov iz delovnega razmerja v višini 1.000 evrov za zavezance do dopolnjenega 26. leta starosti oziroma v višini 500 evrov za zavezance do dopolnjenega 29. leta starosti.

Med ključnimi spremembami je tudi višja obdavčitev v najvišjem davčnem razredu; v zadnjem 5. dohodninskem razredu se bo s sedanjih 45 odstotkov zvišala na 50 odstotkov.

Pri dohodkih iz oddajanja premoženja v najem se predlaga vrnitev stopnje dohodnine s sedanjih 15 odstotkov na 25 odstotkov. Višina priznanih normiranih stroškov ostaja pri 10 odstotkih.

Obdavčitev kapitala, ki se je letos znižala s 27,5 na 25 odstotkov, naj se ne bi spremenila.

Koliko bo posameznik prejel več na leto zaradi spremembe splošne in dodatne splošne olajšave (zvišanje meje dohodka, do katerega je zavezanec upravičen do te dodatne olajšave na 15.000 evrov bruto dohodka)? zaposlenemu z minimalno plačo se bo neto letna plača zvišala za 316 evrov letno glede na sistem veljaven v letu 2022, v primerjavi s trenutno veljavno ureditvijo za leto 2023 pa zvišala za 157 evrov letno;

zaposlenemu s povprečno plačo se bo neto plača zvišala za 130 evrov letno glede na sistem veljaven v letu 2022, glede na trenutno ureditev za leto 2023 pa znižala za 130 evrov letno;

zaposlenemu s plačo v višini dveh povprečnih plač se bo neto plača zvišala za 165 evrov letno glede na sistem veljaven v letu 2022, glede na trenutno ureditev za leto 2023 pa znižala za 165 evrov letno;

zaposlenemu s plačo v višini šestih povprečnih plač se bo neto plača znižala za 1.340 evrov letno glede na sistem veljaven v letu 2022, glede na trenutno ureditev za leto 2023 pa znižala za 1.790 evrov letno (upoštevano tudi zvišanje stopnje v zadnjem dohodninskem razredu s 45 % na 50 %).

Javna obravnava do 19. avgusta

Ministrstvo je torej pripravilo predlog novele zakona o dohodnini, zakona o trošarinah, zakona o davčnem postopku in zakona o finančni upravi. V javni obravnavi bodo do 19. avgusta letos, sprejetja v državnem zboru pa si nadejajo do oktobra letos. Spremembe naj bi bile uveljavljene s 1. januarjem 2023.

Predlagane spremembe splošne olajšave bodo po izračunih ministrstva v državni proračun ustvarile za okoli 90 milijonov evrov manj prilivov glede na letošnje leto. Na drugi strani pa bodo ustvarile za 90 milijonov več prihodkov, če predlaganih sprememb ne bi bilo in bi obveljale spremembe, ki bi po obstoječem zakonu začele veljati prihodnje leto.

Ostali predvideni ukrepi so relativno nevtralni. Povišanje meje dodatne splošne olajšave iz 13.716 evrov na 15.000 evrov pomeni izpad 39 milijonov evrov, olajšava za mlade predstavlja izpad 15 milijonov evrov (skupaj 44 milijonov evrov). Na drugi strani pa sprememba davčne stopnje v najvišjem dohodninskem razredu pomeni dodatnih 11 milijonov evrov za državni proračun, sprememba stopnje pri oddajanju premoženja v najem dodatnih 24 milijonov evrov, omejevanje davčne ugodnosti pri plači iz naslova poslovne uspešnosti pa 20 milijonov evrov dodatnih prilivov za proračun (skupaj 44 milijonov evrov).