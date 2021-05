Filmski lov: bežal v nasprotni smeri z odprtimi vrati, vrglo ga je v zrak − skrival je vrečko

Policisti Policijske postaje Koper so v petek popoldan na izvozu za Unec ustavili 22-letnega voznika. V avtomobilu so našli prozorno PVC-vrečko in posumili, da gre za konopljo. Vrečko so mu zasegli, voznik pa se je pognal v beg in pri tem storil več hujših prekrškov.

Policisti so 22-letnega voznika ustavili ob 17.30 na izvozu za Unec. Pod sopotnikovim sedežem je eden od policistov opazil prozorno PVC-vrečko, v kateri so bili zeleni rastlinski delci − vršički, za katere je obstajal sum, da gre za prepovedano drogo konopljo.

Pobegnil v nasprotno smer vožnje

Policista sta vrečko vozniku zasegla. V tistem trenutku je 22-letni voznik iz Kopra nenadoma sedel v svoje vozilo in naglo odpeljal na izvoz iz avtoceste Unec z odprtimi sopotnikovimi vrati ter vrati prtljažnika, in to v nasprotno smer vožnje.

Pospešeno vožnjo v nasprotni smeri je nadaljeval po izvozu z avtoceste in po avtocesti. Po približno 50 metrih vožnje v napačno smer je polkrožno obrnil, pri tem zapeljal čez vozni in prehitevalni pas avtoceste, nato pa vožnjo nadaljeval proti Kopru.

''Ker je voznik z nevarno vožnjo ogrožal tako voznike kot tudi pešce in kolesarje, prosimo, da vsi, ki ste bili ogroženi, pokličete na 113 ali 05 611 67 00'', so pozvali na Policijski postaji Koper.

Niso ga ustavili niti s stingerjem

Policisti so moškemu sledili in ga poskušali ustaviti vse do Kopra, tudi s stingerjem, pripomočkom za prisilno zaustavljanje vozil, a je vozil s preveliko hitrostjo, ob tem pa zavijal levo in desno ter prehiteval vozila pred njim, zaradi česar ga je bilo nemogoče varno prehiteti in zaustaviti.

Vrglo ga je v zrak, nato bežal še peš

Na bencinskem servisu v Kopru je 22-letni voznik z nezmanjšano hitrostjo zapeljal proti makadamskemu parkirišču, kjer je vozilo pri vožnji čez robnik zaradi velike hitrosti vrglo v zrak. Vožnjo je nadaljeval po nadvozu pešpoti in kolesarske steze čez reko Badaševico proti Tomšičevi ulici.

Med vožnjo po nadvozu je ogrožal pešce in policiste, ki so se mu umikali ob rob. Na koncu pa se je z vozilom zaletel v kovinski stebriček. Po trku je izstopil iz vozila in začel bežati proti Veluščkovi ulici do garaž, kjer sta ga dohitela policista, ga obvladala in vklenila.

22-letni voznik iz Kopra ni upošteval prometne signalizacije o prepovedi vožnje, vozil je po površini, ki ni namenjena vožnji osebnih vozil, in z neprilagojeno hitrostjo. Odklonil pa je tudi strokovni pregled na mamila, zato bo sledil obdolžilni predlog.

Za preostale prekrške, ki jih je storil na relaciji Unec−Koper, sledi uvedba prekrškovnega postopka po obvestilih, ki jih policisti še zbirajo, tudi s pomočjo občanov, ki jih je bežeči voznik ogrožal pri svoji nevarni vožnji. Policisti bodo podali tudi kazensko ovadbo za kaznivi dejanji nevarne vožnje v cestnem prometu in neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami.