Med hišno preiskavo odkrili več kot 600 sadik konoplje #foto

Ljubljanski policisti so med hišno preiskavo pri 43-letniku in 33-letniku, ki prihajata iz Srbije, odkrili več kot 600 sadik prepovedane droge konoplje in poseben prostor za gojenje prej omenjene droge. Moška so policisti pridržali, preiskovalni sodnik je zanju odredil pripor.

Na ljubljanski policijski upravi pojasnjujejo, da so policisti konec prejšnjega tedna po pridobljeni odredbi opravili hišno preiskavo pri 43-letniku in 33-letniku iz Srbije. Med preiskavo hiše, ki sta jo moška najela na območju Bežigrada, so našli prirejen prostor za gojenje prepovedane droge konoplje. Našli in zasegli so več kot 120 sadik konoplje, ki so že bile pripravljene za sušenje. V prej omenjenem prostoru so našli in zasegli okoli 500 sadik prepovedane droge konoplje ter pripomočke za gojenje.

V postopku se je 43-letnik predstavil s ponarejeno osebno listino. Njegovo identiteto so kasneje policisti potrdili s pomočjo tujih varnostnih organov. Možje v modrem so moškima v petek zaradi suma neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami odvzeli prostost. Preiskovalni sodnik je zanju odredil pripor. Za prej omenjeno kaznivo dejanje je zagrožena kazen od enega do deset let zapora. Za ponarejanje listin je predpisana kazen do treh let zapora. Preiskava primera se nadaljuje, so dodali na PU Ljubljana.