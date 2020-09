Fajonova: Zaradi nejasne komunikacije vlade med ljudmi naraščata strah in nemir

Voditeljica SD Tanja Fajon je danes pozvala vlado, naj za zajezitev epidemije pripravi zelo jasen nabor ukrepov, ki naj bodo obenem življenjski, da bodo v bolnišnicah, šolah in nasploh ljudje vedeli, kako ravnati. Kot je ocenila, namreč zaradi nejasne komunikacije vlade in političnih namesto strokovnih odločitev med ljudmi naraščata strah in nemir.

Prvi val epidemije smo dokaj uspešno prebrodili, saj so ljudje ukrepe in priporočila v veliki meri spoštovali, kljub napakam, ki so se pojavljale in ki jih je mogoče razumeti, saj je bilo precej nejasnosti, je na današnji novinarski konferenci ocenila voditeljica SD Tanja Fajon, piše STA.

Danes pa med ljudmi po njeni oceni naraščata nemir in strah pred morebitnim novim vrhom epidemije. Fajonova razloge za to pripisuje tudi nejasni komunikaciji vlade in odločanju politike mimo stroke glede ukrepov za zajezite širjenja okužb z novim koronavirusom. Vlado je zato pozvala, naj ponovno postavi "stroko pred politiko" in da pri sprejemanju ukrepov posluša epidemiologe, zdravnike nasploh, pa tudi profesorje in učitelje, da bo ukrepi življenjski.

"Nismo nasprotniki mask"

V SD so sicer pred dnevi izrazili podporo pozivu ravnateljev za šole brez mask. Fajonova je danes poudarila, da zagovarjajo spoštovanje ukrepov in da niso nasprotniki nošenja mask. Opozorila pa je, da je v šolah v smislu predpisovanja ukrepov veliko nejasnosti. Zato je vlado pozvala, naj pripravi zelo jasen načrt ukrepov tudi na šolskem področju in, če so zadeve tako resne, tudi razglasi epidemijo, piše STA.

Fajonova je opozorila tudi na slabo dostopnost ljudi do zdravnikov, kar je po njenih besedah nesprejemljivo. V prvi polovici letošnjega leta je bilo skoraj 31.000 manj akutnih bolnišničnih obravnav kot v podobnem obdobju lani.

Voditeljica SD je še poudarila, da se je že v prvem valu epidemije izkazalo, kako zelo pomembno je javno zdravstvo. Tudi v rebalansu proračuna bi bilo po njenem mnenju treba več sredstev nameniti temu področju, vključno s skrajševanjem čakalnih vrst in oblikovanjem vsem dostopnega zdravstvenega sistema, še piše STA.