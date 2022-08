Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"Cepljenje v nobeni fazi ne bo obvezno," je dejal vodja posvetovalne skupine za spremljanje novega koronavirusa Mario Fafangel in predlagal uvedbo dveh faz in trinajstih ukrepov. V izjavi so sicer sodelovali še člana skupine Tatjana Lejko Zupanc in Alojz Ihan ter državni sekretar na zdravstvenem ministrstvu Tadej Ostrc. Predstavili so priprave na omejevanje okužb v jesensko-zimski sezoni.

Vodja posvetovalne skupine za spremljanje novega koronavirusa Mario Fafangel je dejal, da je skupina predala priporočila ministrstvu, sedaj pa je na vladi, da priporočila preuči in sprejme. Predlagal je uvedbo dveh faz in trinajstih ukrepov. Uvesti bi jih morali že sedaj, na sredi poletja, je dejal.

Poudaril je, da se situacija ni poslabšala, predloge torej predstavljajo zato, ker si prebivalstvo zasluži predvidljivosti.

Fafangel je predstavil štiri od 13 ukrepov. Kot je dejal, so maske priporočene v vseh zaprtih javnih prostori vključno z javnim prevozom, medtem ko so nujne v zdravstvu, domovih za ostarele, v lekarnah. V drugi fazi bodo nujne v vseh zaprtih javnih prostorih vključno z javnim prevozom, ne bodo pa nujne v vzgoji in izobraževanju, je dejal.

Samotestiranje bo v prvi fazi v vzgoji in izobraževanju namenjeno učencem, dijakom, študentom, ob pojavi simptomov. V drugi fazi bo potekalo presejalno enkrat na teden.

Kot tretji ukrep pa je izpostavil izolacijo in ob tem dejal "če si bolan, ostani doma, če si bil v stiku z obolelo osebo, boš ravnal odgovorno in se izogibal stiku s populacijo, ki je tvegana za hud potek bolezni." Dodal je, da karanten ne bo.

Prav tako ne bodo prepovedali dogodkov in prireditev. Cepljenje v nobeni fazi ne bo obvezno, je dejal Fafangel. Ukrepe si lahko ogledate na spodnji fotografiji.

Foto: NIJZ

"Wuhanska cepiva so zelo učinkovita proti temu, da bi zboleli. Od novih cepiv pa pričakujemo le, da bodo preprečevala bolezen, ampak bodo preprečevala tudi prenos okužbe. Gre za kombinacijo Wuhanske varianatne in BA1 omikrona, je povedal imunolog Alojz Ihan in dodal, da se je v študijah izkazalo za osemkrat bolj učinkovito od starega cepiva. "Če bodo cepiva odobrena, bodo na voljo v septembru. Tovarne so cepivo izdelale v dovolj velikih količinah. Učinkovita bodo, kot rečeno, tudi proti širjenju omikrona.

Lejko Zupanc: V fazi dva bi prerazporedili kader in zaustavili ne nujen dejavnosti

"Veliko stvari se je bistveno spremenilo. Eno je tudi naše znanje o tej bolezni. Poznamo zaplete, malce smo šibki pri dolgem covidu, ampak tudi to nameravamo popraviti. So ljudje, ki imajo izrazite dejavnike tveganja. Posameznik je na nek način odgovoren za sebe, če sodi v tvegano skupino," je poudarila predstojnica Klinike za infekcijske bolezni in vročinska stanja ljubljanskega UKC Tajana Lejko Zupanc.

Sedaj imamo na voljo nekaj terapevtskih možnosti, ki preprečijo napredovanje bolezni. V kratkem bomo dobili še eno zdravilo, je dodala.

Prehod v fazo dva je odvisen od zasedenosti postelj, je dejala Lejko Zupanc in poudarila, da ne smemo pozabiti na gripo. Programi tečejo enako kot do sedaj. Če se bo zgodil prehod v fazo dva, bo sistem ostal enak, vendar bo potrebno kader prerazporediti in kakšno ne nujno dejavnost za kratek čas ustaviti.

Državni sekretar na ministrstvu za zdravje Tadej Ostrc je zagotovil, da bodo priporočila preučili in jih implementirali v čim večji meri. V ta namen je bila na ministrstvu oblikovana posebna skupina.