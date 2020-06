Evropski liberalci (Alde) zaskrbljeni. Počivalšek: Tožari nas LMŠ.

V družini evropskih liberalnih strank Alde so zelo zaskrbljeni nad političnim dogajanjem v Sloveniji. Vodja Stranke zavezništva liberalcev in demokratov za Evropo Hans van Baalen se bo zato posvetoval s slovenskimi članicami stranke Alde in razmislil o napotitvi misije v Slovenijo

"Z veliko zaskrbljenostjo spremljam politično dogajanje v Sloveniji. Tako kot evropska komisarka (za vrednote in preglednost) Vera Jourova sem zelo kritičen do izjav premierja Janeza Janše proti svobodnim medijem v Sloveniji. Posvetoval se bom s slovenskimi članicami Alde in razmislil o organiziranju misije ugotavljanja dejstev v Sloveniji," je na Twitterju zapisal van Baalen. V Alde za STA zadeve niso hoteli dodatno komentirati.

V Alde tri slovenske stranke

V evropski liberalni družini so tri slovenske stranke - koalicijska SMC ter opozicijski LMŠ in SAB. Kot je poročal Dnevnik, je v preteklih tednih v bruseljskih krogih zakrožila informacija, da so v Alde z dogajanjem v Sloveniji oziroma z ravnanjem njene članice SMC zelo nezadovoljni. Po nekaterih namigih bi jo lahko iz svojih vrst celo izključili, piše STA.

Foto: STA

Počivalšek: Tožarijo nas predstavniki LMŠ

Po pisanju Dnevnika je van Baalen razmere preverjal pri predsedniku SMC Zdravku Počivalšku in pri njegovem predhodniku Miru Cerarju. Vendar pa Počivalšek kakšnega nezadovoljstva s svojo stranko v Alde ne vidi in pogovor z van Baalnom ocenjuje kot zelo konstruktiven. Meni, da je SMC najmočnejši člen evropske liberalne družine iz Slovenije, jo pa v Bruslju po Počivalškovem prepričanju tožarijo predvsem predstavniki LMŠ.

Šarec: SMC dela sama proti sebi

Prvak LMŠ Marjan Šarec je za Dnevnik potrdil, da je van Baalna poklical, zanikal pa je, da bi LMŠ delala proti SMC. "SMC dela sama proti sebi. V Alde vidijo, kaj se pri nas dogaja in kaj počne Počivalškova stranka," je dejal Šarec, povzema STA.

Z van Baalnom in drugimi visokimi predstavniki Alde se je pogovarjal tudi evropski poslanec iz vrst LMŠ Klemen Grošelj. "Slovenija je na njihovem radarju, in to zaradi pisem ministrov, zaradi tvitanja premierja Janše in njegovih sodelavcev. SMC je uradno v koaliciji s stranko, ki je na skrajnem polu političnega prostora," je za Dnevnik dejal Grošelj, še piše STA.