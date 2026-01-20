Prejemnica naziva inženirka leta 2025 je Eva Pirc, razvojna inženirka za področje elektronike v podjetju Dewesoft. Priznanje je prejela na nocojšnji razglasitvi v Cankarjevem domu. Inženirstvo je za zmagovalko natečaja ustvarjalen poklic, ki spreminja svet na bolje.

"Eva Pirc je vzor, da ustvarjalni duh v inženirstvu ne le obstaja, temveč tam resnično zaživi," so o zmagovalki zapisali člani komisije. Foto: Andrej Križ/Dewesoft Zgodba Eve Pirc se ni začela s knjigami ali pred računalniškimi zasloni. Zaradi disleksije je bilo njeno otroštvo polno gibanja, opazovanja in ustvarjanja. Svet je razumela skozi praktično delo in ustvarjalne dejavnosti, kar jo je pozneje usmerilo na Vegovo tehniško gimnazijo. Tam je spoznala področje tehnike in v njem prepoznala način razmišljanja, ki ji je bil blizu že od prej, so o začetku njene inženirske poti organizatorji zapisali v sporočilu za javnost.

Kasneje je končala Fakulteto za elektrotehniko Univerze v Ljubljani, kjer je spoznala, da "inženirstvo ni le natančnost, temveč tudi ustvarjalnost, veselje, ko nekaj deluje, in radovednost, ki te žene naprej". Akademsko pot je izpopolnjevala tudi na Univerzi Alma Mater Europaea, doktorirala s področja biomedicinske tehnike ter se nato posvetila raziskovanju in razvoju elektroporacijskih tehnologij.

Že več let sodeluje z Evropsko vesoljsko agencijo

Pot jo je ponesla tudi v podjetniške vode. Soustanovila je zagonsko podjetje mPOR, kjer se ukvarjajo z razvojem visokonapetostnih impulznih tehnologij za uporabo v biomedicini in biotehnologiji. Za svoje inovacije je podjetje prejelo številna priznanja. Danes Eva Pirc svoje znanje in ustvarjalnost udejanja v tehnološkem podjetju Dewesoft, ki razvija inovativne merilne inštrumente ter že več let sodeluje z Evropsko vesoljsko agencijo (Esa) pri različnih projektih.

"Eva Pirc je vzor, da ustvarjalni duh v inženirstvu ne le obstaja, temveč tam resnično zaživi. Njeno delo je fuzija dveh navidezno ločenih svetov – tehnike in domišljije," so o zmagovalki zapisali člani komisije. Inženirka leta 2025 želi tudi mladim približati inženirstvo kot ustvarjalen poklic, ki ga "poganja domišljija, premika meje in spreminja svet na bolje".

Foto: Andrej Križ/Dewesoft

Nominiranke za inženirko leta 2025 so bile še programerka in vodja delovne skupine za umetno inteligenco v Narodni in univerzitetni knjižnici Ajda Zavrtanik Drglin, vodja gradbišča v Pomgradu Barbara Kalšek, vodja kakovosti in okolja v podjetju MM Količevo Iza Resnik Strozak, podatkovna inženirka specialistka in vodja ekipe v podjetju Gen-I Kaja Jaklin, raziskovalka v podjetju Plastika Skaza Manca Krumpačnik, višja ekspertinja procesnih tehnologij v Leku Marta Pregl, tehnologinja orodjarne v podjetju Mahle Electric Drives Bovec Nuša Bremec, konstrukterka naprav v podjetju Iskra PIO Rebeka Danica Pacek ter vodja kemijskih in tehnoloških projektov v podjetju Nanoten Tadeja Volaušek.

Izbor, ki je nastal na pobudo Siemens Slovenija, je sicer del iniciative Inženirke in inženirji bomo!, ki mlade z dogodki na gimnazijah in šolskih centrih od leta 2012 navdušuje za inženirstvo, tehniko, naravoslovje in inovativnost. V soorganizaciji revije IRT3000 in družbe Mediade s sodelujočimi partnerji je letos potekal že osmo leto zapored.