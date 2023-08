Europark Maribor letos praznuje že 23. rojstni dan

Oglasno sporočilo

V Europarku Maribor si že 23 let prizadevajo, da bi zvesto sledili željam in potrebam svojih obiskovalcev, zato ves čas širijo in dopolnjujejo ponudbo. Danes veljajo za nakupovalno središče, v katerem lahko najdemo najbolj aktualne modne trende in svetovno priznane blagovne znamke. Na današnji novinarski konferenci so med drugim predstavili poslovne rezultate preteklega leta, aktualne projekte, investicije ter novosti in načrte za prihodnost.

Foto: Bojan Mihalič

Povečanje števila kupcev in prihodkov

V mariborskem Europarku je svet nakupovanja in vsakodnevnih storitev že vse od odprtja leta 2000 prepleten s svetom družabnosti, zabave, sprostitve, gostoljubnosti in dobrodelnosti. "Lani smo ustvarili za 180 milijonov evrov prihodkov, število obiskovalcev pa je preseglo 7,2 milijona, kar je izjemen uspeh. Do danes nas je v vseh 23 letih obiskalo že več kot 145 milijonov obiskovalcev," je na današnji novinarski konferenci povedala menedžerka centra Simona Mandl, ki največje nakupovalno središče severovzhodne Slovenije vodi že trinajst let.

Nenehno vlaganje v razvoj in napredek

V Europarku si prizadevajo, da bi delovali čim bolj v skladu s trajnostnimi načeli in prijazno do okolja. Kot je povedala menedžerka centra Simona Mandl, so v zadnjih letih na področju trajnosti naredili kar nekaj korakov naprej. Eden od ciljev je, da ves čas dvigujejo raven samooskrbe. "Na streho nakupovalnega središča smo postavili fotovoltaično elektrarno v vrednosti več kot 1,2 milijona evrov z 842-kilovatno močjo, ki je že priklopljena v sistem. Z več kot 2.000 sončnimi paneli bomo ohranili 14.414 dreves in zmanjšali količino emisij CO2 za 313,83 tone." Poleg tega trenutno posodabljajo sistem zračenja in hlajenja, zamenjali bodo stekla nad nakupovalno ulico in v kupolah. "Investicije v vrednosti 4,5 milijona evrov bodo pripomogle k izpolnjevanju okoljskih standardov in prehodu na do okolja bolj prijazno poslovanje," je dodala menedžerka centra.

Foto: Bojan Mihalič

Poleg okoljskih izzivov današnjega časa se v Europarku zavedajo pomena lokalne skupnosti, v kateri delujejo. Vsako leto zato podpirajo pozitivne lokalne projekte in organizacije, kot so Festival Lent in Zlata Lisica ter številni drugi. Pred kratkim so skupaj s preostalimi SES-centri po Sloveniji in Sparom Slovenija prizadetim v poplavah donirali 280 tisoč evrov pomoči. Prav tako sami organizirajo družbenoodgovorne dogodke; letos so sredstva, zbrana s prijavninami na Europarkov kolesarski maraton, podelili v dobrodelne namene – tokrat društvu UP-ornik.

Raznolika in privlačna ponudba bo deležna nadgradnje

Nakupovalne ulice so letos ozelenili z dodatnimi rastlinami, ki vplivajo na dobro počutje ljudi, porabljajo ogljikov dioksid in sproščajo kisik. Ker je povpraševanje po električnih vozilih čedalje večje, so pred kratkim že obstoječim desetim polnilnim postajam za električna vozila na vrhnjem parkirišču dodali pet novih v rdeči medetaži. S skupno 15 električnimi polnilnicami tako ponujajo največje število e-polnilnic v štajerski prestolnici na enem mestu. Med ponudbo trgovin velja omeniti skorajšnje odprtje prenovljene trgovine Interspar Maribor, v kateri bo od zdaj na voljo prevzem spletnih nakupov. Ljubitelji džinsa se bodo ta petek, 1. 9., razveselili odprtja trgovine Levi's na novi lokaciji, ki bo s tem postala največja trgovina te blagovne znamke v Sloveniji. Oktobra pa v Europark prihaja tudi parfumerija Douglas s kozmetičnimi izdelki priznanih blagovnih znamk.

Foto: Jošt Gantar

Zabavno praznovanje 23-letnice V sklopu praznovanja 23. Europarkovega rojstnega dne, ki bo prihodnji teden od 6. do 9. septembra, so pripravili številne koncerte priznanih glasbenih izvajalcev in zabaven otroški program. Na glasbeni oder bodo stopili Kristjan Crnica - KIKIFLY, talentirani mariborski vokalist, mladi fantje Polkaholiki in priljubljeni pevec Luka Basi. Sobotno dopoldne bo namenjeno otroškemu programu, za zabavo pa bodo poskrbeli Čuki in Ribič Pepe. Manjkala ne bo niti slastna torta velikanka. Za obiskovalce so pripravili veliko nagradno igro, v kateri bodo podarili darilne bone Desetak v skupni vrednosti 2.300 evrov, poleg tega pa bodo v trgovinah in gostinskih lokalih na voljo rojstnodnevni popusti.

Druga polovica leta bo pestra

Vanja Bele Kovačič, vodja marketinga Foto: Bojan Mihalič

S privlačnimi dogodki bodo tudi v prihodnje skrbeli za odlično nakupovalno izkušnjo in zabavna doživetja. "V začetku septembra pripravljamo sejem rabljene študijske literature in šolskih učbenikov, ob koncu meseca pa bomo predstavili modne trende za jesen in zimo. Oktobra bomo spet pripravili priljubljeno razstavo malih živali, novembra pa se bomo sladkali na Festivalu medu in obiskovalce ozaveščali o pomenu čebel za biotsko raznovrstnost. V načrtu je tudi tradicionalno Europarkovo martinovanje," je povedala vodja marketinga Vanja Bele Kovačič. Dodala je, da si želijo, da bi se obiskovalci v Europark radi vračali in si pri njih ustvarili nepozabne spomine.

Europark Maribor upravlja SES Spar European Shopping Centers

Nakupovalno središče Europark Maribor upravlja družba SES – Spar European Shopping Centers, ki razvija, gradi in upravlja nakupovalna središča v šestih državah: Avstriji, Sloveniji, Italiji, na Madžarskem, Hrvaškem in Češkem. Podjetje s sedežem v Salzburgu trenutno upravlja 30 nakupovalnih lokacij v Srednji, Južni in Vzhodni Evropi z najemno površino (GLA) več kot 830 tisoč kvadratnih metrov. SES je vodilni na trgu v segmentu velikih nakupovalnih središč v Avstriji in Sloveniji. Z več kot sto milijoni obiskovalcev na leto so trgovski partnerji v nakupovalnih središčih SES v letu 2022 ustvarili prodajo v višini 3,13 milijarde evrov. SES ponuja svoje znanje tudi na področjih razvoja projektov, vodenja gradnje, oddaje trgovinskih prostorov, upravljanja centrov in objektov ter tudi storitve za zunanje lastnike nakupovalnih središč. Nakupovalna središča SES so prejela že več domačih in mednarodnih nagrad za arhitekturo in oblikovanje, trajnostnost, prometno načrtovanje in inovativno trženje. SES je del skupine SPAR Österreich.

Dodatne informacije na: www.europark.si in www.ses-european.com.

Nakupovalno središče Europark Maribor je prejelo številne mednarodne nagrade.

V letih 2009, 2010, 2015 in 2016 je bilo z različnimi marketinškimi kampanjami med finalisti za mednarodno nagrado Solal Marketing Award, ki jo podeljuje Mednarodno združenje nakupovalnih središč za najučinkovitejše marketinške kampanje v Evropi in Južni Afriki. Leta 2020 je prejelo certifikat TÜV Austria za upravljanje higienskih standardov COVID-19. Leta 2022 je prejelo certifikat TÜV Austria za sistem vodenja po EN ISO 50001: 2018.

