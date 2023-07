ESS na izredni seji z Golobom o vodenju socialnega dialoga

Potem ko so junija zaradi odsotnosti premierja Roberta Goloba in posledično protesta delodajalcev odpovedali sejo Ekonomsko-socialnega sveta (ESS), se bodo socialni partnerji danes sestali na izredni seji. Golob je tokrat udeležbo potrdil, edina točka dnevnega redna pa je razprava o vodenju socialnega dialoga.

Predstavniki tako delodajalcev kot delojemalcev v zadnjem času opozarjajo, da socialni dialog ne teče, kot bi moral. Vlada na primer pogosto obravnava in sprejema zakonodajne predloge brez predhodne obravnave in uskladitve znotraj ESS, ali pa na sejah tega tripartitnega organa na zagotavlja sklepčnosti ter krši roke in posredovanje gradiv. Eden od takšnih primerov je predlog zakona o dolgotrajni oskrbi, ki ga je vlada neusklajenega poslala v DZ 26. junija.

O vodenju socialnega dialoga in kršitvah pravil o delovanju ESS so se želeli socialni partnerji pogovoriti na seji 23. junija, vendar se je Golob zaradi vnaprej predvidene odsotnosti opravičil, nato pa so tudi delodajalci sporočili, da se seje ne bodo udeležili. To pomeni, da bi bil ESS nesklepčen, zato je bila seja odpovedana.

Od Goloba pričakujejo zavezo, da ne bodo več kršili pravila ESS

Znova se bodo tako sestali danes, edina točka dnevnega reda pa je socialni dialog, je povedal trenutni predsedujoči ESS Jakob Počivavšek, vodja Konfederacije sindikatov Slovenije Pergam. Kot je dodal, od Goloba pričakujejo pojasnila in tudi zavezo, da se v prihodnje ne bo več kršilo pravil ESS.

V kabinetu predsednika vlade so že na dan odpovedi prejšnje seje zagotovili, da se vlada zaveda pomena in vloge socialnega dialoga "in ga je zato takoj po volitvah tudi znova vzpostavila". Socialni dialog na ravni ESS je bil namreč od maja 2021 do julija 2022 zaradi ocene sindikatov, da vlada Janeza Janše krši pravila ESS, prekinjen.