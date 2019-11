Erjavec: Izjava francoskega predsednika ni koristna

Obrambni minister Karl Erjavec je danes v Bruslju presodil, da izjava francoskega predsednika Emmanuela Macrona o možgansko mrtvi zvezi Nato ni koristna. Obrambni ministri Unije so se sicer strinjali, da sodelovanje EU in Nata še nikoli ni bilo tako pozitivno in konkretno, kot je zdaj.

Sodelovanje Unije in Nata je bilo ena od tem na današnjem zasedanju obrambnih ministrov EU v Bruslju. O tem so na delovnem kosilu razpravljali z namestnikom generalnega sekretarja zavezništva Mirceo Geoano. Visoka zunanjepolitična predstavnica Unije Federica Mogherini je po zasedanju poudarila, da delijo skupno oceno, da sodelovanje Unije in Nata še nikoli ni bilo tako pozitivno in konkretno, ter da so preučili tudi možnosti za izboljšave.

Transatlantsko zavezništvo je treba krepiti

Poudarek je bil jasen - transatlantsko zavezništvo je treba še naprej negovati in krepiti, ne glede na nekatere izjave v zadnjem času o tem, da zavezništvo ne igra vloge in da so delitve znotraj zelo močne, pa je poudaril slovenski minister Erjavec.

Foto: STA Na vprašanje, kako močno je danes odmevala Macronova izjava o možgansko mrtvem zavezništvu, je Erjavec odgovoril, da je francoska obrambna ministrica Florence Parly v svojem nastopu podprla transatlantsko sodelovanje ter izpostavila veliko skupnih izzivov, zlasti ko gre za boj proti kibernetskim, hibridnim in drugim grožnjam, s čimer so bili zadovoljni.

Sicer pa se je Karl Erjavec pridružil mnenju slovaškega zunanjega ministra Miroslava Lajčaka, da izjava ni koristna. "Imam podoben pogled kot slovaški zunanji minister, moj kolega, gospod Lajčak. Če želimo res varno Evropo, smo zavezani transatlantskemu prijateljstvu," je poudaril. "Zakaj je predsednik Francije dal takšno izjavo, ne morem komentirati. /.../ Mislim pa, da ne bi smela vplivati na naše transatlantske odnose. Preveč smo povezani, ko gre za zunanje grožnje," je še dejal.

Macron kritičen do neusklajenosti evropskih zaveznic in ZDA

V odzivu na izjavo francoskega predsednika Emmanuela Macrona so že v ponedeljek številni zunanji ministri Unije izpostavili pomen zavezništva, danes je bilo podobna sporočila slišati tudi ob zasedanju obrambnih ministrov.

Foto: Reuters Macron je pretekli teden v pogovoru za britanski tednik Economist izpostavil potrebo po zagotovitvi evropske vojaške suverenosti in pregledu delovanja zavezništva, češ da smo trenutno priča "možganski smrti Nata". Ob tem je pozval k lucidnosti.

Kritičen je bil zlasti do neusklajenosti evropskih zaveznic z ZDA v primeru turške ofenzive v Siriji, kar je po njegovih besedah s strateškega in političnega vidika za Nato ogromna težava, ki potrjuje potrebo po vojaško samostojni Evropi in osvežitvi strateškega dialoga z Rusijo.

Mogherinijeva je v povezavi z Macronovo izjavo danes dejala, da bo o tem verjetno govora na vrhu zavezništva v začetku decembra v Londonu. Ob tem je poudarila, da odnos med Unijo in Natom nikoli ni bil močnejši ter da se na obeh straneh strinjajo, da je krepitev druge organizacije vzajemno koristna.