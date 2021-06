Epidemija se izteka, a v planinskih kočah omejitve še ostajajo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Damjan Omerzu je opozoril tudi na težave, ki jih imajo oskrbniki in upravljalci koč zaradi rednega testiranja osebja, zato so na državo že naslovili pobudo za uvedbo izjem.

"Epidemija se sicer izteka, a vsaj nekaj časa mora še ostati v zavesti, čeprav je biti na prostem in na zraku odlično. Ni pa vse tako odprto kot pred leti in naj drži tudi v hribih doktrina, da se držimo narazen, razumemo ukrepe ter oskrbnike in upravljalce koč, ki jih morajo izvajati," je pred uvodom v sezono opozoril podpredsednik Planinske zveze Slovenije Martin Šolar.

Izpostavil je, da je planinstvo pomemben del turizma, a vsakoletna svarila niso odveč. "Pred odhodom v gore je treba preveriti razmere, opremo in rokovanje z njo ter lastno psihofizično pripravljenost," je na novinarski konferenci v Kamniški Bistrici še dejal Šolar.

V gore smo prišli "na obisk"

Opozoril je tudi na pomen varovanja narave v okolju, ki je težje dostopno. "Smo gostje. Vstopamo v dnevno sobo gorskega sveta in zavedajmo se, da smo prišli na obisk v dnevno sobo in se v skladu s tem obnašajmo."

Generalni sekretar Planinske zveze Slovenije Damjan Omerzu pa je opozoril na velik porast zanimanja za slovenske gore v obdobju pandemije. Kot je dejal, se je zanimanje za slovensko planinsko pot podvojilo, velik interes pa pričakujejo tudi letos. A z večjim obiskom raste tudi obseg nalog in izzivov.

"Spoštujmo omejitve. Za strežbo v notranjih prostorih in za koriščenje nočitev bodo še vedno veljali pogoji PCT – preboleli, cepljeni, testirani," je še dejal Omerzu.

Večina koč odprtih konec julija

V slovenskem sredogorju so koče že odprte, v visokogorju pa trenutno redke, a jih bo večina svoja vrata odprla ob prazničnem vikendu oziroma v prvem koncu tedna v juliju.