Izkoristi dan za gore: slovo od zime v objemu gorenjskih vršacev

Zimska gorniška sezona se nezadržno poslavlja, a pred nami je že cvetoča, poletna in z njo tudi začetek projekta Naj planinska koča 2021. To smo pozdravili v slogu – tako, da smo ponovno izkoristili dan za gore ter se z Rifterjem in gorskim vodnikom Igorjem Kremserjem odpravili na turno smučanje. Kako, se verjetno sprašujete, saj se pomlad (resda počasi) postopoma preveša v najtoplejši del leta, poletje. Zima je bila naklonjena adrenalinskim snežnim užitkom, sami pa smo ujeli še nekaj zadnjih majskih dni, ko so bile razmere za turno smuko ugodne.

Do naslednjič, zima – do novih zimskih radosti konec letošnjega leta se velja "tolažili" s preostalimi gorniškimi aktivnostmi: pohodništvom, gorskim tekom, kolesarjenjem, plezanjem, bivakiranjem ... Vedno s preudarnim korakom, varnostjo v mislih in primerno gorsko opremo na prvem mestu.

Igor Kremser je pustolovec s "hribovsko" dušo, gorski vodnik z licenco IFGA, alpinist, nekdanji tekmovalni in zdajšnji turni smučar ter alpinist, gornik v pravem pomenu besede. V alpinističnem svetu velja za uveljavljeno ime, med drugim pa je prejel "frajersko" nominacijo za zlati cepin. Ta ga je doletela po odpravi na Kitajsko poleti 2011. Na območju ledenika Muzart in v pogorju Xuelian Feng je tistega leta tam s pokojnim Alešem Holcem in Petrom Juvanom opravil osem prvenstvenih vzponov na tri še neosvojene štiritisočake in enega šesttisočaka. Da se v objemu naših vršacev počuti domač in da je še kako priljubljen, pričajo tudi številni naklonjeni pozdravih mimoidočih, tistih, ki smo jih v zadnjih majskih dneh srečali v gorenjskih hribih. Hitro se je opazilo, da ga poznajo kot odkritosrčnega, predanega gornika z veliko znanja, ki ga vsem željnim rad predaja naprej.

Korošec, ki že vrsto let živi v osrednjeslovenski regiji, tako ali drugače večino svojega časa preživi v visokogorju. Tam najde svoj mir, užitke ter si napolni dušo in energijo za preostale podvige v dolini. Čeprav je bilo preteklo obdobje (ko so bili tudi hribi zaradi epidemije manj dosegljivi kot nekoč) zanj mučno, je vseskozi poudarjal, da nas bodo hribi počakali. In so nas! Enako lepi, mogočni in iskrivi, pa naj gre za zimo ali poletje.

S sogovornikom smo spregovorili predvsem o najpomembnejših nasvetih za tiste, ki jim je vse bolj priljubljeno turno smučanje pri srcu.

Foto: Bojan Puhek

Izkoristite dan za gore! Peugeot Rifter, idealno vozilo za prosti čas in sopotnik planinskih podvigov v slovenskih gorah, je partner pri projektu Naj planinska koča, v katerem s pomočjo bralcev poteka izbor za naj planinsko in naj visokogorsko planinsko kočo leta 2021. Nekatere koče, številni dostopi in vznožja so dosegljivi tudi z zanesljivim avtomobilom, za kakršnega se vedno izkaže tudi Peugeot Rifter. Ga želite preizkusiti? Peugeot Rifter ima odločno inovativno obliko karoserije, ki je ukrojena za vsakodnevne avanture ter uspešno združuje vzdržljivo in elegantno stilsko zasnovo. Po zaslugi pustolovskega duha se dobro znajde tako v mestnem vrvežu kot tudi na neutrjenih poteh do planinske koče. ŽELIM TESTNO VOŽNJO Z RIFTERJEM.

Foto: Bojan Puhek

Celovito doživetje narave

Turno smučanje je aktivnost, za katero se vsako zimo odloči vse več navdušenih smučarjev, predvsem pa omogoča dodatno svobodo, unikatne razglede na s soncem obsijane vršace, celovito doživetje narave, smučanje po nedotaknjeni snežni odeji in edinstven način gibanja, uživanja v gorski naravi. V osnovi predstavlja zmes smučanja in gorništva, ki se je sčasoma razvilo v samo turno smučanje, aktivnost pa razvrščamo na tri zvrsti: turno deskanje, turno smučanje kot kombinacijo gorništva in smučanja ter alpinistično smučanje, pri katerem se vzpenjamo in smučamo po isti smeri.

Ne gre pa le za pristni užitek spusta po zasneženih snežnih planjavah, pač pa tudi za garaško vzpenjanje s smučmi, pri katerem lahko pride do uporabe čiste gorniške tehnike, kot so hoja, uporaba cepina in derez. "Šele potem pridemo do tiste češnje na torti, tiste pike na i, do vidika smučanja, ko z raznolikih vrhov, sedel, kakorkoli, z užitkom odsmučamo nazaj v dolino," uvodoma pove Igor Kremser, ki je nekoč smučanje tudi treniral.

"Na turno smuko se odpravim predvsem zato, ker sem že od nekdaj rad smučal, tudi treniral. Ljubezen se je ohranila, rekreativnemu plezanju sem sčasoma dodal tudi turno smučanje, ki mi res predstavlja pravcati užitek. Še posebej, ko najdeš dobre razmere in s hribov elegantno odsmučaš nazaj v dolino ter pri tem blazno uživaš. Poleg tega ti sama tehnika omogoča, da lažje prideš do želenega cilja, kot če bi ob veliki snežni odeji, ko se sneg udira, hodil peš. Sploh pa - gore pozimi so nekaj čarobnega. Zasnežena pokrajina vnaša neki čisto drugačen občutek kot tisti poletni," dodaja.

Foto: Bojan Puhek

Ni vedno idealno

A vedno se v hribih ne srečujemo z idealnimi razmerami. Ni vedno idilično, narava nam lahko pogosto pripravi različna presenečenja. Lahko piha veter, lahko nas preseneti mraz ali megla, tudi snežna nevihta. Vsega tega se moramo zavedati in se na turo ustrezno pripraviti oziroma imeti predhodne izkušnje. Samo tako lahko nepredvidene stvari, ki se nam lahko zgodijo na terenu, tudi obvladamo.

Razmere za turno smuko so sicer idealne nekje od sredine decembra do konca maja, tako je bilo tudi letos, ko je ogromno snežilo. "Je pa realno, da je snežna odeja v spomladanskih mesecih, aprila in maja, bolj stabilna. Kar zadeva varnost, lahko takrat bolje predvidimo, kdaj bodo razmere ugodne, ne gre pa tega posploševati. Letošnja zima je bila zelo radodarna s snegom, zapadlo ga je ogromno, pravzaprav se je dalo celo od oktobra turno smučati. Vse do teh dni, do konca maja. Predvsem pa se je letos poznalo, da so bila smučišča zaprta, turna smuka je tudi zaradi tega postala zelo priljubljena, vedno več ljudi se je odločalo za to aktivnost, vedno več ljudi turno smuča, medtem ko se gibljejo po hribih," razloži gorski vodnik in poziva vse obiskovalce, bralce, da to počnejo varno.

Foto: Bojan Puhek

Na kaj velja biti še posebej pozoren?

Za prijetno in varno turno smučanje nujno potrebujemo ustrezno znanje, izkušnje in opremo. Vsekakor se je treba na turo ustrezno pripraviti že doma. To pomeni, da preverimo snežne razmere, kakšna je lavinjska varnost oziroma nevarnost in tudi kakšno bo vreme tisti dan, ko se odpravljamo na turo. Skratka, preverimo lavinjske razmere, ki so določene po petstopenjski evropski lestvici, na turno smučanje pa se ne odpravljamo v času, ko obstaja največja nevarnost proženja snežnih plazov. Da, samoumevni podatki, a glede na nesreče v slovenskih gorah nobeno dodatno opozorilo ni odveč - vsaka nezgoda manj je velikega pomena.

"Glede varnosti bi dodal naslednje: čeprav doma kaže na določeno stopnjo varnosti, se je pred glavnimi aktivnostmi o varnosti treba prepričati tudi na samem terenu. Na podlagi tega se velja odločiti, ali bomo zadevo izpeljali ali ne," svetuje Igor Kremser. Razmere se v gorah pozimi, zlasti ob spremljavi vetra, spreminjajo dobesedno iz ure v uro.

Pomembno je, da izbira cilja sovpada z našimi fizičnimi sposobnostmi, da smo še pred odhodom prepričani, da jo bomo zmogli, in da se pri tem ne precenimo. Neupoštevanje osnovnih zakonitosti lahko še tako priljubljeno aktivnost hitro spremeni v negativno izkušnjo. "Še posebej če šele začenjamo turno smučati, velja še posebej veliko pozornost nameniti izbiri ture, ki bo za nas primerna. Samo tako je mogoče uživati, pa tudi s ture ne boste prišli povsem izmučeni. Turna smuka mora biti užitek, ne travmatična izkušnja," poudari sogovornik.

Prav tako poskrbimo za ustrezno varnostno opremo (pred odhodom preverimo, ali deluje) ter celostno opremo in oblačila, ki so primerna za zimske razmere.

Foto: Bojan Puhek

Znanje na koncu odloča

Za samo turno smučanje v osnovi potrebujemo turne smuči, ki so ponavadi malce lažje od običajnih alpskih. Potrebujemo vezi, ki nam omogočajo hojo in tudi smučanje. Da lahko hodimo v hrib, potrebujemo kože ali pse, ki omogočajo, da smučka pri vzpenjanju navzgor ne drsi nazaj. Če sneg postane malce trd, so tukaj še srenači in na koncu tudi palice. Poleg vse naštete opreme k osnovni varnosti opremi spada tudi lavinjski trojček, ki je sestavljen iz lavinjske žolne, lopate in sonde. "Vse skupaj predstavlja neko celoto, brez katere se na turno smuko ne odpravljamo. Poleg vse naštete opreme obstajajo še nahrbtniki z ABS-balonom, ki ga v primeru plazu sami sprožimo. Nahrbtnik se napihne in s tem poveča naš volumen, omogoči nam, da ostanemo na površju, potencialen plaz pa nas ne potegne s seboj," razloži izkušeni gorski vodnik. Okvirna investicija v novo turno smučarsko opremo sicer stane med 1.000 in 1.500 evri. Lavinjski trojček stane med 300 in 400 evri, potem so tukaj še smuči, vezi, čevlji, kože, srečani, palice.

"Če nimamo svoje opreme in si jo izposodimo, je pomembno, da tudi tukaj ravnamo preudarno. Glede na priljubljenost aktivnosti to zimo je bilo rabljeno opremo kar težko dobiti, ker jo je primanjkovalo. Ne gre si izposoditi samo smučk, pancerjev in kože, pač pa tudi lavinjski trojček. Še kako pa drži naslednje: oprema je danes tako dovršena, da ni nič narobe, če se kupi rabljeno. Tudi ta je dobra. Na koncu je samo znanje tisto, ki nam pride prav, in to, da izdelke, ki jih imamo, znamo uporabljati. Znanje je tisto ključno, sama oprema je dovolj kakovostna, tukaj ni manjka. V znanju pa ga je pri mnogih kar nekaj," razmišlja.

Foto: Bojan Puhek

Pomen zanesljive družbe

Z vedno večjo priljubljenostjo turnega smučanje in ker je tudi sam močno vpet v gorniško življenje, se Igor Kremser srečuje tudi z raznoraznimi situacijami neupoštevanja osnovnih zakonitosti turne smuke. Katere so najpogostejše napake, ki jih opaža?

"Najpogostejše napake, s katerimi se srečujem oziroma jih opazim na terenu, so, da si nekateri izberejo neprimeren cilj, ki mu tako fizično kot tudi smučarsko niso dorasli oziroma, da nimajo popolne opreme. Vsi imajo smuči, kože, pancerje, palice, nekateri pa na turo preprosto ne vzamejo lavinjskega trojčka. Da bi pozabili, skoraj težko verjamem," meni in svetuje, da se na turno smuko odpravljamo v družbi, s preverjenimi "partnerji", ki jim je v prvem planu predvsem smučanje kot tako.

Foto: Bojan Puhek

"Če se poleti v hribe določeni ljudje radi odpravljamo sami, ker nam prija samota, je pozimi gotovo priporočljivo v hribe hoditi v paru. Če se karkoli zgodi, lahko tovariška, prijateljska pomoč pride zelo prav. Če nas preseneti plaz, imamo lavinjski trojček. Nekoga zasuje, drugi lahko pomaga. Če smo sami, smo odvisni od potencialnih mimoidočih. In če smo sami, smo velikokrat prepuščeni goli sreči, dobesedno," pove sogovornik.

Ko se odločimo, da se bomo začeli ukvarjati s turnim smučanjem, je priporočljivo obiskati nekaj tečajev. "Ni samoumevno, da nadeneš smučke in začneš hoditi, smučati. Tukaj so pač nekateri postopki, ki se jih je treba naučiti. In če ti jih nekdo pokaže, je aktivnost lahko bolj prijetna. Govorimo o različnih obratih, kako se pravilno vzpenjati, kako se sama oprema sploh namesti pravilno, kako se jo sname, shrani in potem na turi, med turo uporabi funkcionalno, pa kako se uporablja lavinjska oprema, kako se naredi test snežne odeje. Kup stvari je, ki jih ni dobro le prebrati, pač pa jih preizkusiti v praksi," svetuje.

Foto: Bojan Puhek

Poleti ali pozimi - v gore z glavo, varno in s preudarnim korakom

Strinja se, da imamo v Sloveniji res srečo, ker imamo kar nekaj dobrih terenov za turno smuko. "Tukaj imam v mislih predvsem Pokljuko, Karavanke, na Vršiču območja Zelenice, na Bovškem je zelo lepo, ogromno je terenov, ki so zelo primerni. Imamo tako terene, ki so primerni za začetnike, kot tiste za izkušene - terene, ki že mejijo na alpinistično smučanje. Vsekakor se najde za vsakogar nekaj, samo sebe je treba poslušati, se ustrezno pripraviti, mogoče prebrati tudi kakšen turnosmučarski vodnik. Tam so zbrane tudi ocene, težavnosti določenih terenov. Le tako bo izkušnja res popolna in predvsem varna," ocenjuje.

Sam, jasno, najraje turno smuča tam, kjer so razmere v danem trenutku najboljše. "Lokacijo spremljam ter na podlagi spremljanja razmer, kako se odvijajo padavine, pokušam predvideti, kje bom dobil najboljši paket. Odpravljam pa se tudi v tujino, največ v Avstrijo, na gore takoj za karavanškim predorom, hribi okoli doline Maltatal so zelo priljubljeni. Rad se odpravim še globlje v Avstrijo, ne gre pa spregledati držav, kot sta Švica in Francija, ki na turnosmučarskem področju že predstavljata neko drugo dimenzijo. Tam je dobrih terenov, kolikor si jih je mogoče zamisliti," pove Igor Kremser in sklene: "Glede na to, koliko ljudi se zadnja leta odpravlja v gore poleti in pozimi ter kako se je odvijala letošnja turnosmučarska sezona, pričakujem, da se bo število turnih smučarjev z leti še povečevalo. Vsi se moramo dodatno izobraževati in se zavedati nevarnosti, da bomo to še naprej lahko počeli varno. Tako jaz kot vsi preostali. Vsem bralcem na srce polagam naslednje – ne glede na to, ali se v gore odpravljate poleti ali pozimi, se aktivnosti lotite z glavo in predvsem varno."

Foto: Bojan Puhek