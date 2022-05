Eksplozija v Ljubljani: ena oseba je poškodovana

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Danes nekaj po 11. uri so pristojne službe obvestili o dogodku na območju Trnovega v Ljubljani, kjer naj bi v eni izmed nenaseljenih stavb odjeknila manjša eksplozija, nato pa je izbruhnil požar. Pri tem je bila ena oseba poškodovana.

Po prvih podatkih, ki so jih posredovali s PU Ljubljana, je v eni izmed nenaseljenih stavb pri opravljanju del odjeknila manjša eksplozija, nato pa je še zagorelo na plinski napeljavi. Pri tem je bila poškodovana ena oseba, ki je v kletnem prostoru bila sama. Z reševalnim vozilom so jo odpeljali v UKC Ljubljana.

Policisti so zavarovali kraj, kjer posredujejo intervencijske službe, ki so že zagotovile, da nevarnosti za okolico ni, požar pa je pogašen. Policisti nadaljujejo zbiranje obvestil, ko bodo vzpostavljeni pogoji, pa bodo opravili ogled, so še sporočili ljubljanski policisti.