Eksplozija plina na Poljskem: šest mrtvih #foto

V reševalni akciji sodeluje 100 gasilcev in 50 policistov. Požar so do jutra spravili pod nadzor. Še vedno pa nadaljujejo iskalno akcijo za dvema pogrešanima, pomagajo si tudi z iskalnimi psi. V času eksplozije naj bi bilo v hiši osem oseb.

"Ruševine moramo pregledovati ročno, saj si ne moremo pomagati s stroji," je dejal predstavnik lokalnih oblasti Jaroslaw Wieczorek.

Lokalni distributer plina PSG domneva, da je bila morda v gradbenih delih pred hišo poškodovana cev, saj so zaznali nenaden upad pritiska v plinovodu. Točen vzrok nesreče sicer še ugotavljajo.

Eksplozija plina se je v torek zgodila tudi v Sloveniji, v okolici Kranja. Več o tem spodaj.