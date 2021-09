DZ: za izboljšanje zdravstvene infrastrukture okoli dve milijardi evrov

Poslanci so z 68 glasovi za in dvema proti sprejeli zakon o zagotavljanju sredstev za investicije v slovenskem zdravstvu v letih od 2021 do 2031. Zakon, ki ga je vložila vlada, za investicije namenja okoli dve milijardi evrov, med drugim za naložbe v univerzitetnih kliničnih centrih in izobraževalne ustanove na področju zdravstva.

Kot je na današnji tretji obravnavi predloga zakona povedal minister za zdravje Janez Poklukar, so naložbe v prihodnjih desetih letih predvidene na vseh treh ravneh zdravstvenega varstva. Za oba univerzitetna klinična centra je namenjenih 763 milijonov evrov, 557 milijonov evrov za razvoj in modernizacijo splošnih in negovalnih bolnišnic ter domov po vsej Sloveniji.

Tri milijone za vsak zdravstveni dom v Sloveniji

"Za področje izobraževanja, izboljšanja in povečanja kapacitet fakultet namenjamo skupaj 250 milijonov evrov. Kar 200 milijonov evrov je namenjenih sofinanciranju izboljšav infrastrukture na primarnem nivoju. To v povprečju pomeni tri milijone evrov na zdravstveni dom v Sloveniji," je še dejal Poklukar.

Sredstva za zdravstveno dejavnost na primarni ravni so sicer povišali poslanci z dopolnili v parlamentarni proceduri, in sicer s 50 na 200 milijonov evrov.

Sprejeli tudi dopolnitve pokojninskega zakona

DZ je s 66 glasovi za in nobenim proti sprejel dopolnitve pokojninskega zakona, ki so jih predlagali v Levici. Obdobje prostovoljne vključitve v pokojninsko zavarovanje se bo v skladu z njimi tudi po 1. januarju 2013, ko je začela veljati zdajšnja pokojninska reforma z drugačnimi rešitvami, štelo v pokojninsko dobo brez dokupa.

Z dopolnitvami se po navedbah Levice kot predlagateljice popravljajo krivice za zavarovance, ki so po uveljavitvi reforme leta 2013 ostali prostovoljno vključeni v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje in še naprej plačevali prispevke zanj. Pri tem pa niso vedeli, da se jim doba, za katero so vplačevali prispevke, ne bo upoštevala kot pokojninska doba brez dokupa. Problematika se nanaša na nekaj manj kot 10.000 ljudi, med katerimi jih je 2800 že upokojenih, 7000 pa jih na upokojitev še čaka.

Oškodovanci lahko pokojnine pričakujejo v roku šestih mesecev

Navedenim osebam se bo obdobje plačevanja prispevkov od leta 2013 do prve prekinitve zavarovanja po novem štelo v pokojninsko dobo brez dokupa. V skladu z dopolnitvami bo pokojninski zavod vsem navedenim v roku šestih mesecev po uveljavitvi dopolnil na novo odmeril pokojnino oziroma jim odmeril starostno pokojnino namesto predčasne.

V skladu s sprejeto rešitvijo se bo vsem, ki so bili oškodovani, na novo odmerila višja starostna pokojnina oziroma starostna pokojnina namesto predčasne.