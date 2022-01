DZ z dnevnega reda seje umaknil dopolnitev kazenskega zakonika

Vodja poslanske skupine LMŠ Brane Golubović je v imenu predlagateljev umika predloga dopolnitve kazenskega zakonika z dnevnega reda seje DZ uvodoma izpostavil, da je "osnovni namen zakona prišel v javnost kljub preusmerjanju pozornosti in javnost se je seveda zgrozila ob informaciji, da bi s sprejemom tega zakona na primer padli tudi primeri, kot so nakup zaščitne in medicinske opreme, Teš 6, kazenski postopek ministra Dikaučiča, pa tudi Trenta, v kateri se zagovarja predsednik vlade gospod Janez Janša".

V opoziciji proti "spornemu" zakonu

Zakonu po njegovih besedah nasprotuje tako pravna stroka kot Evropsko javno tožilstvo, napoveduje se referendum. "Ta sporen in neprimeren zakon kaže predvsem na to, kako si trenutna oblast predstavlja državo in njen pravni red, kot svojo last si želi podrediti vse. V urejeni demokraciji z močno pravno državo tak zakon sploh ne bi prišel v obravnavo. To je še ena sramota več. Odpravimo danes vsaj to sramoto, ta poizkus legalizacije vladavine tatov," je pozval Golubović.

Predstavniki poslanskih skupin LMŠ, SD, Levice, SAB in nepovezanih poslancev so ponovili očitke na račun predloga dopolnitve kazenskega zakonika, ki ga je v DZ vložila poslanska skupina SNS. Vodja poslancev SNS Zmago Jelinčič Plemeniti je na seji dejal, da izrečene obtožbe "kažejo na nemoč in strah določene leve politične opcije, da bi morali tožilci hitro delati na vseh svojih primerih". DZ je točko z dnevnega reda umaknil s 46 glasovi za in 31 proti.

V okviru potrjevanja dnevnega reda januarske seje pa je DZ na pobudo poslanske skupine SDS, NSi in Konkretno dnevni red razširil s predlogom zakona o ratifikaciji sporazuma z Organizacijo za sodelovanje pri skupnem oboroževanju (OCCAR) o upravljanju programa Boxer. Nadaljevanje ratifikacije sporazuma z OCCAR je mogoče po tistem, ko pobuda Levice za razpis posvetovalnega referenduma o ratifikaciji sporazuma prejšnji teden v državnem zboru ni dobila zadostne podpore. Pobudo za referendum je podprlo le osem poslancev, 42 poslancev je bilo proti, 27 pa se jih je vzdržalo.