DZ podprl nedopustnost referenduma tudi na četrti protikoronski zakon

Državni zbor je na današnji izredni seji z 51 glasovi za in 20 proti sprejel sklep, da referendum na zakon o interventnih ukrepih za pripravo na drugi val covida-19 ni dopusten. Opozicijski poslanci so sicer tudi tokrat opozorili na spornost mobilne aplikacije za sledenje okužbam, ki jo prinaša zakon.

Predlog sklepa o nedopustnosti referenduma tudi na četrti protikoronski zakon je v DZ poslala vlada. Izredna seja DZ se je odvila potem, ko je danes državni svet odločil, da na zakon ne bo vložil odložilnega veta. "Smo v situaciji, ko moramo hitro in učinkovito, v korist državljank in državljanov, sprejeti prave rešitve na obstoječe in tudi prihodnje izzive," je predlog pojasnila državna sekretarka na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Mateja Ribič, piše STA.

"Želimo, da pomoč do posameznikov in podjetij pride čim prej"

Prepovedovanje referenduma so branili koalicijski poslanci. "Ne zato, ker ne bi želeli referenduma, ampak ker želimo, da pomoč do posameznikov in podjetij pride čim prej. Vsak dan odlašanja je odveč," je menila Tadeja Šuštar iz NSi. "Drugi val epidemije je praktično že tu in to od nas terja določeno ukrepanje," je opozorila Mojca Žnidarič iz SMC. Franc Jurša (DeSUS) pa je podčrtal pomen "solidarnosti, strpnosti, medsebojnega razumevanja" ter odgovornega ravnanja v obdobju prilagajanja na nov način življenja, poroča STA.

Opozicija proti aplikaciji

V opoziciji so medtem ponovno izrazili nasprotovanje delu zakona, ki uvaja mobilno aplikacijo za sledenje stikom z okuženimi osebami. Uporaba aplikacije bo načeloma prostovoljna, obvezno pa jo bodo morali na pametne telefone namestiti okuženi in tisti v karanteni. Po oceni opozicije so taka določila neustavna. "Gre za nesorazmeren ukrep, ki krši vsaj pet členov ustave," je poudaril Matej T. Vatovec (Levica). Aplikacija po njegovem ne bo preprečila širjenja covida-19, pomeni pa "grob poseg v ustavne pravice posameznikov", ki bo ljudi prisilil, da "bomo podatke dajali oblasti brez kakršnih koli varoval", piše STA.

"Danes ljudem prepovedujemo možnost, da bi se na morebitnem referendumu izjasnili o tem, ali želijo imeti obvezno uporabo aplikacije za sledenje ali ne," je poudarila tudi Tina Heferle iz LMŠ. "Vlada danes ponovno zlorablja ta institut, koalicijski poslanci pa ji slepo sledijo," je dejala o nedopustnosti referenduma. Marko Koprivc iz SD je spomnil, da je vlada zavrnila vsa dopolnila, ki jih je v postopku sprejemanja četrtega protikoronskega zakona vložila opozicija. "Koalicija ne želi slišati pozitivne kritike oz. predlogov za izboljšave," je bil kritičen po poročanju STA.

Kaj se bo zgodilo, če okuženi ne bo imel pametnega telefona

Poslanci so se spraševali tudi, kaj se bo zgodilo v primeru, da okuženi ne bo imel pametnega telefona, na katerega bi namestili aplikacijo. Ribičeva je pojasnila, da "noben ne bo kaznovan, ker nima pametnega mobilnega telefona in si iz tega razloga ne bo mogel namestiti aplikacije". Grozi pa kazen od 100 do 600 evrov osebam, ki bodo tak telefon imele, a ne bodo želele namestiti aplikacije. Nataša Sukič iz Levice je zato predlagala, da se ljudje odrečejo pametnim telefonom, s čimer jim ne bo treba uporabljati niti aplikacije, poroča STA.

Predlog zakona o interventnih ukrepih za pripravo na drugi val covida-19, ki ga je DZ potrdil v četrtek, ob uvajanju sporne aplikacije tudi podaljšuje ukrep delnega povračila nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo do 31. julija z možnostjo podaljšanja še do konca septembra.



Nadomestila plač za delavce v karanteni, ki jim delodajalce ne bo mogel organizirati dela na domu, bo do konca septembra prevzela država. Višina nadomestila bo odvisna od vzroka za izdajo odločbe o karanteni, pri čemer bodo tisti, ki jim bo karantena odrejena zaradi stika z okuženo osebo v času opravljanja dela, prejeli nadomestilo v višini, kot če bi delali.