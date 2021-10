Dvig cen elektrike: zagotovite si zajamčeno ceno

Elektrika je potrošna dobrina, brez katere si danes pravzaprav sploh ne moremo več predstavljati življenja. Ker za redne stroške mesečno odštejemo kar nekaj denarja, iščemo načine, kako jih znižati, hkrati pa izbrati pakete, ki nam omogočajo raznovrstno udobje in priročnost. Kaj pa je za vas najpomembnejše pri odločitvah, povezanih z energijo? Naj gre za finančne razloge ali pa dejavnike, kot so skrb za okolje, možnosti elektronskega poslovanja, brezskrbnost pri porabi – vse več Slovencev preklaplja na elektriko družbe E 3 . V času, ko se predvideva dvig cen elektrike, se predstavljajo s paketom, ki ponuja zajamčeno ceno elektrike. Spoznajte posebno ponudbo, ki je sestavljena iz naprave in paketa električne energije.

E 3 je eden od ključnih dobaviteljev električne energije na slovenskem trgu. Zaupa mu že več kot 115 tisoč gospodinjstev, ponudba pa je zasnovana na potrebah sodobne družbe. Obstoječi raznovrstni ponudbi paketov so z letošnjim letom pri primorski družbi dodali paket E3 Ekstra – veliko novost letošnjega leta v navezi s spletno E3 Trgovino, ki omogoča spletni nakup elektrike in nakup naprave na 24 obrokov brez obresti.

E3 Ekstra je posebna ponudba za nove in obstoječe E3 Odjemalce, ki je sestavljena iz naprave in paketa električne energije. Mesečni obroki so preprosto dodani na vaš račun za električno energijo, nakup pa opravite prek spleta. Z enim nakupom v spletni E3 Trgovini tako dobite sanjsko napravo in hkrati uredite dobavo elektrike.

Preverite ponudbo priljubljenih naprav z možnostjo nakupa na 24 obrokov skupaj s paketom elektrike E3 z zajamčeno ceno. Mesečni znesek za elektriko bo izračunan na osnovi vaše porabe po cenah in prodajnih pogojih posameznega paketa. Nakup omogoča zajamčene cene električne energije za čas vezave, torej 23 mesecev. Prvi obrok je treba plačati po predračunu, preostali mesečni obroki pa bodo dodani na račun za električno energijo, ki ga poravnate z direktno bremenitvijo.

Ne zamudite ugodnih cen do 31. 10. 2021 Ponudba E3 Ekstra prinaša dvojno prednost, do 31. 10. 2021 pa so že tako ugodne cene še znižane. Z enim brezskrbnim ter varnim nakupom v spletni E3 Trgovini dobite sanjsko napravo in hkrati tudi uredite dobavo elektrike. Ekstra izbira, ekstra elektrika, ekstra preprosto, ekstra brezskrbno in ekstra priročno!

V iskanju novega hladilnika, pralno-sušilnega stroja ali e-skiroja?

E3 omogoča spletni nakup, preprosto odplačevanje na obroke in nakup brez obresti. Naprave sicer odlikujejo ugodne cene z obročnim plačilom brez obresti – obroki so vključeni v račun za elektriko. Dodatne prednosti ponudbe E3 Ekstra so še zajamčena cena elektrike in brezplačna dostava.

V tokratni posebni ponudbi lahko izbirate med 11 različnimi napravami – na vas čakajo nov pralni ali pralno-sušilni stroj, sesalnik, hladilnik, TV, e-skiro, prenosnik, mobilni telefon in hišni kino.

Med napravami ne smete spregledati odličnega pralno-sušilnega stroja LG z zmogljivostjo pranja 9 kg in sušenja 6 kg. LG-jeva filozofija se vrti okoli ljudi, iskrenosti in spoštovanja osnov. Z nenehnimi inovacijami ponujajo optimalne rešitve in nove izkušnje pri uporabi njihovih izdelkov. Sporočajo nam: "Life's Good" ("Življenje je dobro"). Tako kot njihovi izdelki.

V E3 Ekstra ponudbi boste našli tudi naslednje LG kakovostne naprave:

televizijo s štirikratno ločljivostjo Full HD,

s štirikratno ločljivostjo Full HD, hladilnik z zamrzovalnikom iz serije NatureFresh™, opremljen z naprednim LG-jevim linearnim konverterskim kompresorjem, ki je bolj tih, zagotavlja večji energijski prihranek,

iz serije NatureFresh™, opremljen z naprednim LG-jevim linearnim konverterskim kompresorjem, ki je bolj tih, zagotavlja večji energijski prihranek, eleganten hišni kino, ki omogoča resnično prostorsko zvočno izkušnjo.

V E3 Ekstra ponudbi še mobilni telefon, prenosni računalnik in sesalci

Na svoj račun boste prišli tako ljubitelji modernih robotskih sesalcev kot pokončnih akumulatorskih. Conga Rockstar 900 Ultimate ErgoWet sesalnik s skupno močjo 600 W z digitalnim brezkrtačnim motorjem in veliko sesalno močjo zagotavlja 360-stopinjsko čiščenje. Robotski sesalec iz ponudbe E3 Ekstra vključuje možnost mokrega čiščenja, je pa znamke Xiaomi. Gre za priznano blagovno znamko, znano predvsem po pametni opremi. V naši ponudbi boste našli še:

priljubljeni Xiaomi Mi e-skiro Scooter Pro 2,

Scooter Pro 2, mobilni telefon Doro , ki je prva liga za seniorje,

, ki je prva liga za seniorje, zmogljiv in do družin prijazen prenosni računalnik Onda z odlično ceno.

Izberite napravo s paketom električne energije

Ekstra enostavno: v E3 Trgovini torej izberete želeno napravo iz ponudbe E3 Ekstra. Naprave so na voljo z vnaprej določenim paketom elektrike. V akcijski ponudbi, ki traja do 31. 10. 2021, sta to paketa:

E3 Zeleni , ki vključuje energijo iz obnovljivih virov energije, ali

, ki vključuje energijo iz obnovljivih virov energije, ali E3 Udobni, ki vam z univerzalno ceno energije omogoča brezskrbno preživljanje prostega časa z družino, saj naprave vklapljate takrat, ko jih potrebujete.

Pri E 3 se za vsakega najde optimalen paket

Ljudje živimo različno in imamo različne navade, cena elektrike pa je precej odvisna tudi od našega življenjskega sloga. Prepričati se morate, da pri ponudniku lahko izbirate med paketi, ki so prilagojeni vam, vašim navadam in življenjskemu slogu. Posledica tako izbranega paketa je optimalen in ugodnejši račun na koncu meseca. Menjava dobavitelja elektrike dandanes ni zapleten proces, zaradi katerega bi izgubili ogromno časa in živcev. Vse je mogoče urediti preprosto in hitro. Menjava dobavitelja električne energije ne zahteva fizičnega obiska poslovalnice, vso potrebno dokumentacijo je mogoče urediti na daljavo, poleg tega pa večino dela namesto nas opravi na novo izbrani ponudnik električne energije.

Za vsakega izmed vas tako pri E 3 obstaja tak paket, ki z upoštevanjem navad lahko zagotovi optimalen račun. Odkriti morate le, kakšne so vaše potrebe in kateri paket jih lahko zadovolji, temu primerno pa izberite tudi ponudnika elektrike. Paketi električne energije so oblikovani tako, da pravzaprav olajšajo vsakdanje življenje in ponujajo ugodnosti, skladne z življenjskim slogom.

Imena paketov omogočajo asociacijo na poglavitno značilnost življenjskega sloga, tako da lahko hitro ugotovite, kateri bi bil za vas najboljša izbira.

Če pri uporabi gospodinjskih aparatov pazite na čas višje ali nižje tarife in želite imeti popoln nadzor nad porabo v gospodinjstvu, potem boste izbrali paket E3 Napredni. Ta je namenjen le odjemalcem, ki imajo dvotarifno merjenje, z izjemno ugodno nižjo tarifo in elektronsko poslovanje. Če prisegate na obnovljive vire, boste zagotovo veseli paketa E3 Zeleni, ki vam bo omogočil aktivno varovanje okolja. Uporabniki z aktivnim življenjskim slogom boste raje posegli po paketu E3 Udobni, saj ponuja univerzalno ceno energije ne glede na čas višje ali nižje tarife. Tako boste lahko gospodinjske aparate vklopili takrat, ko boste utegnili. Vsi, ki želite energijo upravljati tako, kot ste navajeni, in nočete prilagoditev, pa je tu paket E3 Preprosti.