Dušan Merc o obdarovanju učiteljev: Take stvari so precej nesmiselne in neumne

"V principu učenci učiteljem ne smejo podariti nič. Take stvari so precej nesmiselne in neumne. Neko tiho zahvalo staršev za to, da so učitelji otroka vzgajali in se z njim ukvarjali, se lahko izkaže v rožah, v nekem majhnem spominskem darilu, če že, ampak sto evrov pa je lahko za starše precej," meni nekdanji dolgoletni ravnatelj Osnovne Šole Prule Dušan Merc in dodaja, da si učitelji in učenci medsebojno spoštovanje lahko izkažejo na drugačen način, "z besedami in dejanji, kar je povsem dovolj". Komisija za preprečevanje korupcije je lani izdala pravilnik, ki določa, da lahko učitelji prejmejo darilo v vrednosti do sto evrov, če darilo presega vrednost 50 evrov, pa ga morajo tudi ustrezno evidentirati in prijaviti.

"To je neka stara navada, ko so tako kmečki kot verjetno tudi meščanski otroci župnike in učitelje nagrajevali in jim dali darilo v naturi," pravi Merc in dodaja, da to dandanes ne pride več v poštev.

Svetuje, naj se tako učitelji kot učenci drug drugemu zahvalijo z medsebojnim spoštovanjem. "To je najboljša oblika odnosov. Da učitelj v prvi vrsti spoštuje osebnost učenca, kakršenkoli že pač je, da se ravna po pedagoških in humanističnih načelih. Na drugi strani pa naj se učenec v šoli socializira v tem smislu, da se sistemu podreja, ne da ga poskuša prelisičiti oz. obrniti sebi v prid, kar počnejo tudi starši. Če so odnosi zdravi, torej da se medsebojno pravilno vrednotijo, potem niso potrebna nobena darila. To so dandanes neumnosti," je poudaril.

"Zahvalo se lahko izkaže v rožah, v nekem majhnem spominskem darilu, če že," pravi Merc.

Včasih so morali prijaviti darila, ki so presegala vrednost 17 evrov, danes nad 50

Učitelji imajo zaradi daril večjih vrednosti lahko tudi težave. Po Merčevih besedah v ravnateljskih pisarnah obstaja pravilnik o obdarovanju uradnih oseb oziroma oseb v sistemu in glede na to je treba vsako darilo prijaviti. Kot je dejal, je vrednost včasih znašala 17 evrov, kar je pomenilo, da če je obdarovanec prejel darilo, vrednejše od 17 evrov, ga je moral prijaviti.

Obstaja tudi pravilnik omejitev v zvezi s sprejemanje daril ob koncu šolskega leta, ki ga je 10. junija lani izdala komisija za preprečevanje korupcije. Ta določa, da lahko uradna oseba, kamor spadajo tudi zaposleni v javnih vzgojno-izobraževalnih zavodih, sprejme darilo, ki se ga izroča ob določenih dogodkih, kamor se šteje tudi zaključek izobraževanja, a darilo ne sme presegati vrednosti sto evrov ne glede na obliko darila in število darovalcev istega darila. Takšno darilo lahko obdarovanec sprejme in obdrži ter z njim razpolaga po svoji presoji, ga pa mora, če presega vrednost 50 evrov, tudi ustrezno evidentirati, tako da izpolni obrazec in ga izroči pooblaščeni osebi na šoli.

Merc: Pravilniki so potrebni, ampak potrebno je tudi stališče

Merc pravi, da učitelji tega pogosto ne storijo. "Pa naj prijavijo, če si upajo, vendar ne bodo nič prijavili, tako kot je to navada v sedanjih osnovnih šolah," trdi Merc, ob tem pa dodaja, da so "pravilniki potrebni, ampak potrebno je tudi stališče. Če je pravilnik do sto evrov, se vprašajmo, kaj pa zdaj, ko je inflacija. Je to zdaj 110 evrov? Take stvari so precej nesmiselne in neumne. Neko tiho zahvalo staršev za to, da so učitelji otroka vzgajali in se z njim ukvarjali, se lahko izkaže v rožah, v nekem majhnem spominskem darilu, če že, ampak sto evrov pa je lahko za starše precej," je še dejal Merc.

Za konec je izpostavil, da je učitelj za svoje delo poplačan s pravičnim plačilom. "To je resen ugovor, da prejemajo darila in jih mora biti tudi precej sram. Darila so pravzaprav poniževanje. Darilo za delo, ki si ga opravil, je poniževanje tebe kot osebe. Ti moraš prejeti pravično plačilo, o čemer jaz ne dvomim, da danes v šolstvu obstaja. Je pravično, če ne celo nadpravično," je sklenil dolgoletni ravnatelj prulske osnovne šole.

Kaj prejmejo učitelji in kaj menijo o prejetih darilih?



"Vedno je primerna rožica, kakšen lep zapis ali risba učencev z njihovimi podpisi. Včasih prejmem rožo, kavo ali bombonjero, kakšen izdelek otrok, drugega skoraj ne. Seveda pa se je skozi leta spreminjalo. Nisem pa nikoli dobivala nekih velikih daril, da bi s tem imela kakšne težave. Morda so bile težave predvsem v zadnjih razredih (devetošolci, prej osmošolci), ko so učitelji nekoč dobivali tudi darila večjih vrednosti. Na razredni stopnji s tem nikoli ni bilo težav," je povedala Metka Bogataj, dolgoletna učiteljica razrednega pouka na Osnovni šoli Rovte.



"Darilo staršev ni obveza. Smo pa zelo veseli vsake pozornosti, ki jo dobimo. Ni pomembno darilo, ki ga prejmemo, ampak izkaz hvaležnosti, ki jo izkažejo starši. Na primer, da starši organizirajo zaključni piknik ali pošljejo pohvalo ravnatelju. Če vse leto skrbimo za otroke in z njimi preživimo več časa kot njihovi starši, smo zelo veseli tudi darila. Učiteljice smo zelo vesele šopka in rade sprejmemo darilo. Enako kot sprejmeš darilo za rojstni dan, ko ti ga nekdo podari, ker mu nekaj pomeniš. Nič se nam ne zdi narobe s tem, da sprejmemo darilo," pa pravijo učiteljice Osnovne šole Vižmarje Brod, ki se poimensko niso želele izpostaviti.