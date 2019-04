Država vojski prepolovila število upravičencev do izplačila za povečan obseg dela #video

Vojaki so nezadovoljni, ker je vlada več kot prepolovila število upravičencev do izplačila za povečan obsega dela in obremenitev. Prav tako z višino izplačil za povečan obseg dela zaradi varovanja schengenske meje in obvladovanja problematike ilegalnih migracij niso zadovoljni policisti.

Slovenski vojaki so si lani izbojevali 19-odstotni dodatek za povečan obseg dela in delovnih obremenitev. Do danes so jim ga že dvakrat ukinili in dvakrat vrnili, kot kaže, pa ga za februar spet ne bodo dobili.

Vsaj večina ne, kot gre razbrati iz sporočila Slovenske vojske, v katerem so zapisali, da je bilo povečanje plače zaradi povečanega obsega dela in obremenitev februarja 2019 obračunano 2.958 pripadnikom in bo izplačano 5. aprila 2019. Kot je za Planet povedal vojaški sindikalist Gvido Novak, bi moralo izplačilo dobiti pet tisoč vojakov.

Bojijo se, da bo odhodov vojakov še več

Pojasnjuje, da je izplačilo, ki ga je vojak od lanskega julija prejemal pri vsaki plači, v povprečju znašalo 200 evrov. "Ta plača bo prva, kjer tega izplačila ne bo pri vsaki plači," je dejal.

Foto: Bor Slana

Na generalštabu namreč trdijo, da se tovrstni dodatki izplačujejo na dva meseca, obračunavajo pa vsak mesec. Kot pravijo, so zato pri plači za januar 5. februarja izplačali tudi dodatek zaradi povečanega obsega dela in obremenitev v decembru.

Kot pojasnjuje Gvido, se bojijo, da bo odliv vojakov še večji. "V letošnjem letu je vojsko zapustilo 78 pripadnikov v treh mesecih, če se bo nadaljevalo do jeseni, bomo spet ob en bataljon pripadnikov," pravi.

Vojak Dejan Veselko razlaga: "Vojska je sicer držala besedo po zakonu in mi uredila službo, ampak ta služba je danes v skladiščih pet, kar pomeni 17. plačilni razred."

Foto: STA

Država zdaj išče način, kako te vojake zaposliti v istem plačilnem razredu, kot so ga imeli v vojski. Minister za obrambo Karl Erjavec meni, da bi lahko "iz tega bazena črpali za nekatera druga področja, varovanje zaporov, varovanje južne meje, varovanje državnih objektov".

Predstavniki pravosodja, obrambe in javne uprave na strokovni ravni usklajujejo predloge potrebnih normativnih podlag, tako glede formalnih kot vsebinskih pogojev za prehod. Treba je namreč spremeniti zakon o javnih uslužbencih, še prej pa je treba uskladiti številke potreb in ponudbe, kar Mors usklajuje s policijo in uradom za izvrševanje kazenskih sankcij.