DZ je na izredni seji na zahtevo opozicijske SDS obravnaval domnevno nezakonito in negospodarno delovanje ministrstva za kulturo. V razpravi so se ponovila mnenja, ki jih je bilo pred dnevi že mogoče slišati na odboru DZ za kulturo, ta je sicer zavrnil predlog priporočil vladi, ki so jih v SDS oblikovali z namenom drugačnega delovanja ministrstva.

Ves več je dejanj in odločitev, ki kažejo na izrazito samovoljo ministrice Aste Vrečko in njeno delovanje mimo zakonov, je razloge za sklic seje pojasnila poslanka SDS Alenka Jeraj. Pri tem je naštela izplačilo Prešernove nagrade umetnici Svetlani Makarovič, za katero je računsko sodišče presodilo, da je bilo v nasprotju z zakonom o javnih financah.

Kot sporno je označila prenovo ljubljanske Drame, za katero bo najem prostorov na Litostrojski zahteval več, kot je po oceni geodetske uprave vredna najeta stavba, kar lahko kaže na morebitne postranske zaslužke. Omenila je ekscesno zaposlovanje na ministrstvu, kjer naj bi se samo v zadnjem letu število zaposlenih povečalo za 20 odstotkov, na njem pa naj bi se domnevno dogajalo tudi trpinčenje na delovnem mestu. Sporno se jim zdi tudi nedavno imenovanje Jureta Novaka za generalnega direktorja Cankarjevega doma, kar naj bi bila "povsem politična poteza ministrice".

O vsem tem je v sredo že razpravljal odbor DZ za kulturo, kjer SDS ni uspela s predlogom priporočil vladi, v katerih so se zavzeli za transparentno in zakonito delovanje ministrstva. Večina članov odbora je ocenila, da je namen priporočil blatiti ministrico in jo politično diskreditirati.

Ministrica vnovič zavrnila očitke

Ministrica je danes očitke ponovno zavrnila in ponovila že večkrat slišana stališča: da sklep o podelitvi Prešernove nagrade ni bil nikoli razveljavljen in da jim računsko sodišče ni naložilo popravljalnih ukrepov glede izplačila, da je bila stavba na Litostrojski edina primerna za začasne prostore Drame ter da so prihodi in odhodi na ministrstvu podobni, kot so bili pod prejšnjim vodstvom. Pri tem je kot krivično izpostavila omenjanje zaposlenih na ministrstvu, ker skrbijo za razpise in druge postopke. Glede priporočil pa je dejala, da so v nasprotju z ustavo, zakonodajo in poslovnikom DZ.

V večurni razpravi, ki so jo zaradi razgretih strasti enkrat prekinili, so bili opozicijski in koalicijski poslanci na nasprotnih bregovih, koalicijski poslanci pa so med drugim tudi ugovarjali tovrstni seji, ker da je nenavadna, nepotrebna in sklicana na podlagi rumenega tiska.