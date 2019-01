Ponekod močno sneži. Zapadlo bo do 20 cm snega.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Čeprav so vremenoslovci še včeraj napovedovali, da bo danes največ snega zapadlo med šesto in 12. uro, smo se v nižinah zbudili v deževno jutro. Temperature so bile namreč ob 6. uri še vedno precej nad lediščem, zato sneg ni povzročal težav v prometu. Se pa počasi ohlaja po celi državi, tako da bo v naslednjih dveh urah v dobršnem delu države dež prešel v sneg.

Snežiti je ponoči začelo v višjih legah Gorenjske, zjutraj pa je močno sneženje zajelo Koroško, Gorenjsko, Štajersko in Severno Primorskem, kjer se sneg že oprijema vozišča.

Na Prometno-informacijskem centru za državne ceste voznikom svetujejo, naj se na pot odpravijo prej kot običajno, saj se v takšnih razmerah promet dodatno upočasni. Na pot naj nikakor ne gredo z vozilom brez zimske opreme. Vozijo naj previdno, vožnjo pa naj prilagodijo razmeram na vozišču in tudi svojim voznim sposobnostim.

1 / 6 2 / 6 3 / 6 4 / 6 5 / 6 6 / 6

Zaradi zimskih razmer je na prelazih Predel, Vršič, Korensko sedlo, Ljubelj in Jezersko obvezna uporaba verig, na cesti Slovenj Gradec-Velenje pa je prepovedan promet za tovorna vozila nad sedem ton in pol ton.

Na gorenjski avtocesti je priporočena previdna vožnja na območju priključka Kranj/vzhod, saj so vozniki na vozišču opazili lisico.

Po podatkih Agencije za okolje (Arso) bo na Gorenjskem in Koroškem zapadlo od pet do 20 centimetrov snega. V osrednji Sloveniji bo do 12. ure zapadlo od pet do 15 centimetrov snega, na vzhodu pa nekaj manj. Ob sneženju se bo ohladilo, a temperatura se po nižinah v času sneženja večinoma ne bo spustila pod ničlo.

Kakšno vreme lahko pričakujemo jutri?

Sredi dneva bodo padavine od severa postopno ponehale, popoldne in proti večeru se bo pričelo jasniti. Popoldanske temperature bodo od -1 do 3, na Primorskem od 4 do 7 stopinj Celzija. Na Primorskem bo zapihala zmerna burja.

Zvečer in v prvem delu noči bo ponekod po kotlinah nastala megla, proti jutru pa se bo oblačnost spet povečala. Najnižje jutranje temperature bodo od -3 do -7, v alpskih dolinah do -10, na Primorskem ob burji okoli 0 stopinj Celzija.

Jutri bo zmerno do pretežno oblačno. Burja na Primorskem bo slabela. Najvišje dnevne temperature bodo od -3 do 1, na Goriškem in ob morju okoli 6 stopinj Celzija.