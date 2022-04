Dnevna meritev moči strank: Pivčeva v parlament

SDS ostaja na vrhu. Med opredeljenimi anketiranci bi jo podprlo 31,3 odstotka vprašanih, je pokazala zadnja raziskava agencije Parsifal. Podpora največji vladi stranki se je sicer zmanjšala za tri odstotne točke na 31,3-odstotka. Za malenkost je podpora zrasla Gibanju Svoboda, ki sedaj zaostaja za SDS za 9,2 odstotne točke. Na tretjem mestu ostajajo Socialni demokrati Tanje Fajon, ki so pridobili 1,2 odstotne točke podpore in za katere bi med operedljenimi volivci glasovalo 10 odstotkov vprašanih. Bi se pa glede na tokrante meritve v parlament prebile še dve stranki (skupaj bi sedaj poslance imelo osem političnih strank) in sicer Naša Dežela Aleksandre Pivec in Stranka Alenke Bratušek.