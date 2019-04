Direktor Zpiza: Vsi dokupi pri pokojninski dobi se upoštevajo #video

Generalni direktor Zpiza Marijan Papež zavrača očitke civilne iniciative, da se je s spremembo pokojninske zakonodaje, ki je začela veljati leta 2013, spremenil status dokupov delovne dobe za vojaški rok in dobe za čas študija ter da se ti ne upoštevajo več pri izračunu višine pokojnine. Kot pojasnjuje, se dokup dobe, če so bili v roku plačani prispevki, še vedno upošteva.

Civilna iniciativa Dokup dobe je v nedavnem prispevku za Planet TV dejala, da naj bi bila posledica spremenjene pokojninske zakonodaje poleg nižjih pokojnin - te naj bi se znižale do 18 odstotkov - tudi spremenjen status za tiste, ki so si pokojninsko dobo v času študija ali služenja vojaškega roka dokupili.

To pomeni, da za njih naj ne bi več veljala predčasna upokojitev. Vplačane zneske naj bi po novem lahko izkoristili šele, ko bi izpolnjevali zakonske pogoje za upokojitev, torej 40 let delovne dobe in starostni pogoj.

Iniciativa za upoštevanje dokupljene dobe

V ta namen je bila ustanovljena civilna iniciativa Dokup dobe, ki si prizadeva za upoštevanje dokupljene dobe v času študija ali služenja vojaškega roka, tako kot se je to upoštevalo pred pokojninsko reformo, ki je začela veljati leta 2013.

Kot pojasnjujejo, je veljavni pokojninski zakon uvedel razlike med pokojninsko dobo z dokupom in brez dokupa, pri čemer so zavarovanci pri drugi v ugodnejšem položaju.

Papež: Dokup se še nikoli ni nikomur odvzel

A generalni direktor Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (Zpiz) Marijan Papež pravi drugače. Kot je dejal na današnji novinarski konferenci, se dokup še nikoli ni nikomur odvzel. To sicer ne drži povsem, v preteklosti so se namreč že zgodili primeri, ko se dokupljena pokojninska doba ni upoštevala pri izračunu pokojnine.

Marijan Papež trdi, da se dokup pri upoštevanju pokojninske dobe ni odvzel še nikomur. Foto: STA

Pred letom 2000 oziroma pred uveljavitvijo zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju je bila lestvica namreč omejena na 85 odstotkov. Tistim, ki so takrat dobo dokupili, nato pa dosegli 40 let delovne dobe, se ta ni dodatno upoštevala, je pojasnil.

Leto 2000 pa je prineslo odprto lestvico in od takrat ni več primerov, ko se dokup ne bi upošteval, je zatrdil Papež. So pa tisti, ki so se upokojili s 40 leti pokojninske dobe z vključenim dokupom študija in vojaškega roka, niso pa dopolnili starosti 63 let, imeli trajni malus v višini do 18 odstotkov.

"Status dob se ni v ničemer spremenil"

Zakon iz leta 2012 z začetkom veljavnosti v letu 2013 je namesto delovne dobe uvedel pokojninsko dobo brez dokupa, vendar pa se tudi v tem primeru šolanje in vojaški rok nista vštevala vanjo. Kot je poudaril Papež, se s spremembo zakona status omenjenih dob ni torej v ničemer spremenil.

Andraž Rangus, Zpiz: Med trenutno vsemi aktivnimi uživalci pokojnin je dokup za čas služenja vojaškega roka izvedlo 20.277 oseb, za čas študija pa 11.068 oseb. Od tega je 7.022 oseb izvedlo obe vrsti dokupa. Skupaj je tako dokup za čas služenja vojaškega roka in za čas študija izvedlo 24.323 oseb. Foto: STA

Andraž Rangus iz Zpiza je podrobneje pojasnil vrste dob, ki vplivajo na znižanje pokojnine. Delovna doba po pokojninskem zakonu iz leta 1999 tako ne vključuje dokupljene dobe študija in vojaškega roka ter dodane dobe. Pokojninska doba brez dokupa (po zakonu iz leta 2012) ne vključuje dokupa pokojninske dobe (vključno z dokupom študija in vojaškega roka) ter obdobja prostovoljne vključitve v obvezno zavarovanje od 1. januarja 2013 dalje.