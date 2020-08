Direktor Ukoma za opozarjanje na manipulativne novinarske prispevke

Direktor vladnega urada za komuniciranje Uroš Urbanija je na Twitterju javnost pozval, naj opozarja na novinarske prispevke, v katerih gre za manipulacijo. Njegov današnji zapis, da mora javnost od vseh medijev in sodstva zahtevati enaka merila ter javno objavljati vsakega novinarja in sodnika, pa je razburil SD in Levico.

Direktor Ukoma Uroš Urbanija je v petek predlagal, naj javnost na prispevke z manipulativno vsebino opozarja z uporabo ključnika stop manipulacijam.

Prosim za pomoč. Če naletite na članke, kjer gre za očitne manipulacije, tako kot danes v @Zurnal_24, ko so prikrivali vir novice iz Der Standard ali zadnjič na @24ur_com, ko so povzemali Bloomberg in zamolčali, da je avtor iz Slovenije, da uporabljate ključnik #stopmanipulacijam — Uroš Urbanija (@UrosUrbanija) July 31, 2020

Po njegovem mnenju mora javnost zahtevati enaka merila. "Javnost mora razkrivati in javno objavljati vsak medij, vsakega novinarja, vsakega sodnika, ki se očitno in brezsramno poslužuje manipulacij. Samo tako bomo dobili dobre medije," pa je tvitnil danes.

Slovenska javnost mora od vseh medijev in sodstva zahtevati enaka merila za vse. In hkrati ob tem razkrivati in javno objavljati vsak medij, vsakega novinarja, vsakega sodnika, ki se očitno in brezsramno poslužuje manipulacij. #stopmanipulacijam Samo tako bomo dobilo dobre medije — Uroš Urbanija (@UrosUrbanija) August 2, 2020

Oster odziv v SD in Levici

"Poziv, naj javnost razkriva in javno objavlja vsak medij, vsakega novinarja, vsakega sodnika, ki se očitno in brezsramno poslužuje manipulacij, spominja na ovaduštvo," je zapisala predsedujoča SD Tanja Fajon. Ocenila je, da "vlada s svojim ravnanjem predstavlja resno tveganje za medije, sodstvo in demokracijo".

Direktor UKOM-a pa čuti, da ima vedno več pooblastil. Ta vlada je res tveganje za medije, sodstvo in demokracijo. ‼️ https://t.co/0PVjRwEVEo — Tanja Fajon (@tfajon) August 2, 2020

"Če je javno razkrivanje način, da bomo dobili dobre medije, potem je razumevanje te vlade do zaščite novinarstva povsem zgrešeno. Namesto iskanja rešitev, ki bi omejile pritisk politike na medije in na sodstvo, vlada napada, žali, posega v neodvisnost. V ta namen nadaljuje tudi poskus prevzemanja medijskega prostora, zlorablja in manipulira z informacijami, in preko medijev, ki so ji blizu, tudi z lažmi ustvarja paralelno resnico," je med drugim dodala.

Levica: Vlada si želi podrediti tudi sodstvo in medije

V Levici pa so ocenili, da direktor vladnega urada za komuniciranje "sporoča, da bi preganjal vsakega novinarja, ki je kritičen do vlade ali koalicijskih partnerjev, in vsakega sodnika, ki si drzne razsoditi v nasprotju z interesi vlade, njenega šefa ali največje vladne stranke". Kot so menili, vladi ni dovolj oblast v zakonodajni in izvršilni veji oblasti, podrediti si hoče tudi sodstvo in medije.

"V Levici ne bomo dopustili, da bi se to v Sloveniji kadarkoli zgodilo. Branili bomo vsakega napadenega novinarja in sodnika posebej, pri vseh poskusih posegov v sodstvo in medije pa uporabili vsa pravno dopustna sredstva, da jih preprečimo - vključno z referendumom," so izpostavili.

Direktor UKOM sporoča, da bi preganjal vsakega novinarja, ki je kritičen do vlade ali koalicijskih partnerjev, in vsakega sodnika, ki si drzne razsoditi v nasprotju z interesi vlade, njenega šefa ali največje vladne stranke. (1/3) https://t.co/04OATfxIkc — Levica (@strankalevica) August 2, 2020

Fajonova je poziv Urbanije označila za ovaduštvo, Urbanija pa je navedbe, da je s tem mišljeno ovaduštvo, za STA zavrnil. Na takšne primere je treba po njegovem javno opozarjati, jih javno analizirati in o njih polemizirati, je pojasnil.

Malo ste se zmotili. Ovaduh in Udbovec je bil nekdanji odgovorni urednik Dela, Mitja Meršol, ki je v Slovenijo tajno javljal, kaj so delali zasebno njegovi prijatelji. Verjetno to dobro poznate, zato ste pomisli na ovaduštvo, drugo so pa javne analize javnih objav. — Uroš Urbanija (@UrosUrbanija) August 2, 2020

Odzval se je tudi nekdanji premier Marjan Šarec, ki je zapisal: "To, da se vodja UKOM-a ukvarja s tovrstnimi zadevami, je nezaslišano. Če bi v "medijih", ki jih obvladuje SDS, zapiskalo ob vsaki manipulaciji, bi slišali samo piske in nič drugega. To ni nič drugega, kakor izvrševanje pritiska na neodvisne novinarje in sodstvo. Ne bo se izšlo."

Urbanija mu ni ostal dolžan. "Ja ja, Marjan, ko pa ste vi pisali pisma, kje se sme oglaševati in kje ne, je bila pa poslovna odločitev. Ne, to je bil najbolj brutalen in nedemokratični pritisk na medije," mu je prek Twitterja odgovoril direktor Ukoma.

Na Urbanijev poziv so se sprožili številni komentarji uporabnikov Twitterja. Ena izmed uporabnic je denimo Fajonovi svetovala, da več strpnosti na obeh straneh politične provenience ne bi škodilo političnim strankam, temveč bi s strpnim dialogom največ naredili slovenskemu narodu in demokraciji v Sloveniji.