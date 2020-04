Direktor slovenjgraške bolnišnice Janez Lavre po spornih tvitih odstopil

Po poročanju STA je direktor Splošne bolnišnice Slovenj Gradec Janez Lavre danes odstopil s svoje funkcije. Minister za zdravje Tomaž Gantar je njegov odstop že sprejel. Ob tem so na ministrstvu zapisali, da bo razrešitev Lavreta v povezavi z njegovim neprimernim javnim komuniciranjem predmet nadaljnjih postopkov.

Lavre se je pod plazom kritik znašel, ko se je prek zdaj že ukinjenega računa na Twitterju odzival z zapisi, v katerih je izpostavljal okužbo s koronavirusom v povezavi z odločanjem o tem, kateremu bolniku bodo pomagali z respiratorjem. Opazko, da nekdo "ne bo šel na ventilator", je Lavre izrekel v komunikaciji z novinarjem Blažem Zgago in članom predsedstva SD Urošem Jauševcem.

Lavre se je za neprimerno komunikacijo večkrat opravičil

Lavre se je za svoje besede kasneje večkrat opravičil. "Moja komunikacija je bila skrajno neprimerna in hudo žaljiva, zato se vsem vpletenim še enkrat iskreno opravičujem," je v torek za STA povedal Lavre. Pojasnil je, da se je opravičil tudi predsedniku sveta zavoda Simonu Jevšinku, ministru za zdravje Tomažu Gantarju, na poziv je odgovoril tudi predsedniku bolnišnične etične komisije Frenku Krištofelcu ter izrazil obžalovanje in opravičilo. Prav tako se je opravičil vsem zaposlenim v bolnišnici.

Janez Lavre se je za neprimerno komunikacijo na družbenem omrežju Twitter večkrat opravičil. Foto: STA

Zaposleni so namreč v skupnem sporočilu za javnost zapisali, da direktorjeve navedbe na družbenem omrežju obsojajo in da se od njih ograjujejo. Hkrati so sporočili, da se v bolnišnici tudi v teh izrednih razmerah trudijo ohraniti visoko raven strokovnosti in človečnosti. Zaradi Lavretove neprimerne komunikacije na Twitterju so bili že sproženi postopki pri Zdravniški zbornici Slovenije (ZZS), kjer bo po poročanju STA zadevo obravnaval odbor za pravno-etična vprašanja.

Slovenjgraško bolnišnico z enoletno prekinitvijo vodil od leta 2007

Lavre slovenjgraško bolnišnico vodi od leta 2007, razen v vmesni enoletni prekinitvi v letih 2016 in 2017, ko je vodil Univerzitetni klinični center (UKC) Maribor. V preteklosti je bil član stranke NSi, iz katere je po navedbah stranke izstopil pred enim letom.