Dež bo šele ponoči zajel večji del Slovenije

Danes bo v večjem delu Slovenije prevladovalo suho vreme s temperaturami do 18 stopinj Celzija. Ponoči se bo dež nekoliko okrepil in zajel večji del države. Jutri bo pretežno oblačno, dež bo do popoldneva večinoma ponehal.

Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno. V delu osrednje in vzhodne Slovenije bo sprva še dokaj jasno, v zahodnih in južnih krajih pa bodo občasno manjše krajevne padavine. Pihal bo jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 12 do 18 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje (Arso).

Ponoči se bo dež nekoliko okrepil in zajel večji del Slovenije. V Vipavski dolini bo proti jutru zapihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 9 stopinj Celzija.

Jutri bo pretežno oblačno, dež bo do popoldneva večinoma ponehal. Proti večeru se bo delno zjasnilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 7 do 13 stopinj Celzija, še napovedujejo vremenoslovci.