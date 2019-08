Del učiteljev razmišlja o stavki

V prihodnjih dveh tednih bo potekalo glasovanje o stavki mobilnih učiteljev. Če bo takšna večinska odločitev, bo enodnevna opozorilna stavka 23. oktobra. Za izrekanje o stavki so se v šolskem sindikatu Sviz odločili, ker ugotavljajo, da so bila njihova dosedanja prizadevanja za ureditev položaja mobilnih učiteljev neuspešna in neuslišana.

Opredeljevanje in kasneje stavko mobilnih učiteljev so napovedovale že predhodne odločitve Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (Sviz). V četrtek pa so takšen sklep sprejeli tudi na sestanku sindikalnih zaupnikov in članov Sviza v osnovnih šolah s prilagojenim programom, centrih in zavodih, kjer nekateri od zaposlenih izvajajo tudi dodatno strokovno pomoč za premagovanje ovir in primanjkljajev na več lokacijah (t. i. mobilni učitelji).

Kot so v današnjem sporočilu za javnost pojasnili v Svizu, si že več let prizadevajo, da bi mobilnim učiteljem država zagotovila zakonito povračilo stroškov za uporabo lastnega avtomobila v službene namene, da bi uredila njihovo napredovanje v nazive na delovnem mestu ter da bi se odpravilo dolgoletno nezakonito določanje povečane učne obveznosti omenjenim učiteljem in njihovo preobremenjevanje.

"Ker so bila vse doslej ta prizadevanja neuspešna in neuslišana, se je sindikat na podlagi predhodnih sklepov sindikalne konference šol in zavodov za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami Sviz odločil, da bo organiziral opredeljevanje in kasneje stavko mobilnih učiteljev," so zapisali.

Zahtevajo poštene potne stroške in zakonsko urejeno napredovanje

Mobilni učitelji zahtevajo, da se plačilo za prevoz, ki ga opravijo z lastnimi avtomobili, ko gredo poučevat na različne šole in zavode, uskladi s kolektivno pogodbo. Ministrstvo namreč mobilnim učiteljem ne zagotavlja službenih avtomobilov, zato so ti primorani za namen dela uporabljati lastni prevoz, pri tem pa dobijo povrnjene stroške v višini, kot bi se z osebnim avtomobilom vozili na delo ali z dela - to je osem odstotkov cene litra bencina za kilometer, medtem ko kolektivna pogodba za takšne primere določa 30 odstotkov cene litra bencina.

Druga zahteva se nanaša na napredovanje v nazive, ki naj se za mobilne učitelje ustrezno uredi v zakonu. Trenutno namreč njihovo napredovanje zakonsko ni posebej urejeno, zato je zelo oteženo. Tretja zahteva pa je, naj ministrstvo sprejme ustrezne ukrepe, ki bi zagotovili povečanje števila mobilnih učiteljev. Teh namreč trenutno primanjkuje, posledično pa ima večina med njimi povečan obseg dela, lahko tudi do 27 pedagoških ur na teden. Za slednje po oceni Sviza ne obstaja ustrezna zakonska podlaga, so še pojasnili.

Začetek glasovanja prihodnji teden

Glasovanje o stavki bo potekalo med 27. avgustom in 6. septembrom, in sicer se bodo o tem odločali vsi članice in člani Sviza v zavodih, kjer so zaposleni mobilni učitelji, medtem ko bodo ostali zaposleni pozvani, naj prav tako podprejo odločitev o stavki ter tako izkažejo solidarnost s svojimi kolegicami in kolegi, mobilnimi učiteljicami in učitelji.