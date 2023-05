Darja, tista obiskovalka, ki je v Snoviku včeraj rešila utapljajočo se deklico

Kot opisuje Darja Strazberger, so se z družino včeraj odpravili na kopanje v Terme Snovik. Po tem, ko je bila že nekaj časa z možem in otrokoma v bazenu, se je odločila, da bo zaplavala, in v trenutku, ko se je od družine oddaljila, je na tleh v bazenu, globokem vsaj meter in pol, opazila deklico.

Njena prva misel je bila, da se morda otroci potapljajo, igrajo, vendar ji ni dalo miru in se ji je približala, ko je ugotovila, da je deklica negibna in da nekaj ni v redu. Ni razmišljala, ampak jo je zgrabila, potegnila iz vode in začela klicati pomoč.

Na njene klice na pomoč so se tudi preostali obiskovalci hitro odzvali, prav tako je na pomoč prišel reševalec, pobudo za oživljanje pa je prevzel tuji državljan, ki je pojasnil, da je pred kratkim opravil tečaj prve pomoči. Skupaj z eno od obiskovalk, ki je deklici dala umetno dihanje, sta tako do prihoda reševalcev deklico oživljala.

Darja Strazberger prihaja iz Ljubljane in je mamica dvojčkov s cerebralno paralizo, Anžeta in Eneja. Več o njihovi zgodbi si lahko preberete tukaj.

Odzvali so se tudi gasilci, ki so pomagali s kisikom

Poleg policije so hitro prišli tudi gasilci iz PGD Srednja vas (enota AED), ki so na pomoč priskočili s kisikom, kar je zagotovo pripomoglo k srečnemu koncu.

Deklico so nato odpeljali v Univerzitetni klinični center v Ljubljano, od koder so sporočili, da njeno življenje ni ogroženo.

Kdo je bila deklica, ki so jo reševali?

Nesrečna deklica ni bila slovenska državljanka, na bazenu je bila skupaj z očetom in dvema sorojencema, mamice pa v bazenu ni bilo.

Darja, ki je, kot je zapisala v objavi na družbenih omrežjih, ponosna nase, ob dogodku, ki se je srečno končal, vseeno opozarja na to, kako pomembno je, da je vsak obiskovalec bazenov pozoren na dogajanje okoli sebe. "Zgodi se v trenutku, in če je pomoč prisotna, potem se lahko srečno konča, kot se je končalo včeraj," je še povedala mamica dveh fantov.