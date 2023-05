Terme Snovik: obiskovalka rešila deklico, ki se je utapljala

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V nedeljo popoldne so ljubljanske policiste obvestili, da je v termah na območju PU Kamnik na dno bazena potonil otrok. Otroka je opazila obiskovalka, ga dvignila in mu skupaj s preostalimi prisotnimi nudila prvo pomoč.

"Po doslej znanih podatkih je ena izmed obiskovalk kopališča opazila mlajšo deklico na dnu bazena," so sporočili s PU Ljubljana. Obiskovalka je deklico takoj dvignila iz bazena in ji skupaj s preostalimi prisotnimi nudila prvo pomoč.

Deklico so nato z reševalnim vozilom odpeljali v UKC Ljubljana, kjer je ostala na zdravljenju. Po doslej znanih podatkih življenje otroka ni ogroženo, so še sporočili s PU Ljubljana. Policisti nadaljujejo zbiranje obvestil in ugotavljanje vseh okoliščin dogodka, o katerih bodo obvestili pristojno državno tožilstvo.

Po poročanju Kamnik.info se je dogodek zgodil v Termah Snovik.