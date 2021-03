Danes znana usoda Zorčiča na čelu DZ

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Pri glasovanju o Zorčičevi razrešitvi je pričakovati tesen rezultat in bo bržkone do konca neznanka, ali bo koalicija uspela zbrati dovolj glasov. Sama jih ima 38, a na večini glasovanj lahko računa še na SNS, DeSUS in poslanca narodnih skupnosti, kar je skupaj 47 poslanskih glasov, poroča STA.

Bosta poslanca narodnih skupnosti jiziček na tehtnici?

SNS napoveduje podporo Zorčičevi razrešitvi, medtem ko se v DeSUS še niso izrekli. Poslanca narodnih skupnosti bosta glasovala po lastni vesti, je navedel vodja poslanske skupine Felice Žiža. Koordinator Levice Luka Mesec in predsednik LMŠ Marjan Šarec sta v ponedeljek ocenila, da do zamenjave predsednika DZ ne more priti, če se bosta poslanca narodnih skupnosti držala parlamentarne prakse, da nista jeziček na tehtnici.

Tako kot za razrešitev je tudi za imenovanje predsednika DZ potrebnih najmanj 46 glasov. Vodja poslancev SMC Gregor Perič je v ponedeljek dejal, da je Horvat izvoljiv, obenem pa se je strinjal, da bo to glasovanje pomembno nakazalo delovanje koalicije v prihodnje.

Če bo Zorčič razrešen, je takoj pričakovati predlog za izvolitev novega predsednika, ni pa nujno, da bi že danes o njem tudi odločali.

O čem bodo še glasovali?

Na izredni seji DZ bodo poslanci obravnavali tudi predlog za imenovanje Tine Žumer za viceguvernerko Banke Slovenije. Predsednik republike Borut Pahor je predlog za imenovanje Žumerjeve na položaj viceguvernerke poslal 15. marca. Oktobra lani je Pahor DZ v potrditev za ta položaj že predlagal vodjo analitsko-raziskovalnega centra na Banki Slovenije Arjano Brezigar Masten, ki pa med poslanci na koncu ni dobila potrebne večine.

Prav tako bo DZ obravnaval predlog za imenovanje Anke Čadež za direktorico Agencije za trg vrednostnih papirjev.