Danes popoldne dež, jutri bo sončno

Dopoldne se bo od severozahoda delno razjasnilo, nato bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, napoveduje Agencija RS za okolje.

Popoldne bodo nastale kratkotrajne krajevne plohe, ki bodo verjetnejše v severni in vzhodni Sloveniji. Ponekod bo pihal jugozahodnik, v severovzhodni Sloveniji pa proti večeru severni veter, ponoči na Primorskem šibka burja.

Najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 20 stopinj Celzija.

Jutri bo pretežno jasno, popoldne bo od zahoda oblačnost naraščala. Čez dan bo ponekod pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem dopoldne šibka burja.

Najnižje jutranje temperature bodo od -1 do 7, v krajih z burjo okoli 10, najvišje dnevne od 12 do 16, na Primorskem do 20 stopinj Celzija.

V torek ponekod slana

V ponedeljek bo zmerno do pretežno oblačno, več sončnega vremena bo na zahodu. Zjutraj in dopoldne bo ponekod v severni in vzhodni Sloveniji občasno rahlo deževalo. Pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem šibka do zmerna burja.

V torek bo pretežno jasno. Zjutraj bo v mraziščih slana.