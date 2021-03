Danes plohe, konec tedna večja pošiljka dežja

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Danes bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, popoldne bodo v notranjosti nastale posamezne kratkotrajne plohe. Najvišje dnevne temperature bodo od 6 do 11, na Primorskem do 14 stopinj Celzija.

Jutri bo zmerno do pretežno oblačno. Zapihal bo jugozahodni veter, ki se bo proti večeru še okrepil. Jutranje temperature bodo od -4 do 2, najvišje dnevne od 7 do 14 stopinj Celzija, piše na spletni strani Agencije RS za okolje (Arso).

V petek bodo državo zajele padavine

V petek bo večinoma oblačno. Na zahodu se bodo že zjutraj začele pojavljati padavine, ki se bodo popoldne okrepile in razširile nad vso Slovenijo. Po nižinah bo deževalo. Še bo pihal jugozahodnik, ob morju jugo.

V noči na soboto se bo meja sneženja ponekod spustila pod nadmorsko višino 800 m, prehodno bo zapihal severovzhodni veter. Padavine bodo do jutra ponehale. V soboto se bo prehodno razjasnilo, popoldne bo spet zapihal jugozahodni veter.