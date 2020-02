Danes brezplačna vodenja po vsej Sloveniji

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na pobudo Svetovne zveze društev turističnih vodnikov WFTGA 21. februarja obeležujemo svetovni dan turističnih vodnikov. Od 17. do 26. februarja se zato turistični vodniki po Sloveniji predstavljajo zainteresirani lokalni javnosti s tematsko raznolikimi brezplačnimi vodenji. S tem želijo povečati ugled poklica turističnega vodnika, piše STA.

Poklic turističnega vodnika v Sloveniji spada med regulirane poklice, kar pomeni, da je zanj treba pridobiti licenco na državni ali lokalni ravni.

Licencirani vodniki želijo praznik izkoristiti za utrditev zavedanja domače javnosti o kulturni in naravni dediščini ter pokazati, kako s pomočjo profesionalnega turističnega vodenja zaščititi vrednote te dediščine, so ob tej priložnosti pojasnili v Društvu regionalnih turističnih vodnikov Slovenije, piše STA.

"V ospredje smo izpostavili zgodbe"

"Vodenja v okviru mednarodnega dne turističnih vodnikov so naše darilo domačinom, ki običajno ne obiščejo zanimivosti domačega kraja. V ospredje komunikacije smo izpostavili zgodbe. Te navdušujejo ljudi, sprožijo čustva, lahko jih ponesejo, lahko jih tudi spomnijo na kaj neprijetnega, ampak nikoli jih ne pustijo ravnodušnih. In to je ravna naša največja dodana vrednost - da interpretiramo zgodovino, kulturo, jezik, kulinariko določene destinacije, ob upoštevanju lokalne skupnosti, skozi zgodbe," je poudarila predsednica društva Mateja Kregar Gliha.

Brezplačna vodenja so (bila) organizirana v Tržiču, Grosupljem, Postojni, na Bledu, v Bohinju, Bohinjski Bistrici, Izoli, Kranju, Krškem, Ljubljani, Mariboru, Murski Soboti, v Slovenj Gradcu, Strunjanu, Filipčjem Brdu, na Gorjanskem, v Novelu, Preboldu, Slovenskih Konjicah, Žičah, Šmarju Sap, Vilenici, Volčjem Gradu, Famljah, Kamniku, Mirnu, Preserju pri Komnu, Radovljici, Portorožu, Avberju, na Cerju, v Opatjem selu, Pliskovici, Rodiku in še kje, piše STA.

Trajajo približno eno uro, za večino se jih ni treba predhodno najaviti. Levji delež jih je namenjen splošni, le nekaj pa zelo specifičnim javnostim, še piše STA.