Pred njimi še eno negotovo leto, a popusta pri registraciji ne bo

Turistični vodniki morajo vsako leto plačevati 11 evrov zgolj za to, da sploh lahko opravljajo dejavnost in so vpisani v register. In čeprav je za njimi izjemno slabo leto, dobre pa niso niti napovedi za letos, se lahko za nižjo registracijo ali oprostitev plačila obrišejo pod nosom.

Posebno leto 2020, ki ga je močno zaznamovala zdravstvena kriza, povezana z novim koronavirusom, je pustilo posledice v marsikateri panogi. Med tistimi, ki so najbolj občutile udar ob številnih ukrepih za preprečevanja širitev okužb novega koronavirusa po svetu, s tem pa manj potovanj, je bil turizem.

Medtem ko na številnih področjih sprejemajo dogovore za pomoč pri okrevanju po epidemiji, pa lahko nanjo, kot kaže, kar pozabijo turistični vodniki, ki so v zadnjem letu zabeležili tudi več kot 90-odstotni upad prometa.

Registracija ostaja enaka

Začetek novega leta je obdobje, ko morajo turistični vodniki plačati letno registracijo Turistično-gostinski zbornici Slovenije (TGZS), ki ji je ministrstvo za gospodarstvo podelilo koncesijo za vodenje registra turističnih vodnikov. Znesek 11 evrov letos ne bo nič nižji, saj pri TGZS ni bilo posluha, pa čeprav so številni turistični vodniki ostali povsem brez dela. O tem smo konec decembra že pisali.

Drag register

Direktor TGZS Fedja Pobegajlo pravi, da se cena storitve urejanja in vodenja vodniškega registra na nacionalni ravni ni spremenila že desetletje. Foto: STA Direktor TGZS Fedja Pobegajlo na vprašanje o morebitnem znižanju registracije oziroma drugih rešitvah ne odgovarja. Pravi, da se cena ni spremenila že desetletje in da registracija omogoča vodniku svojo spletno podstran, kjer se lahko predstavi in ga lahko organizatorji potovanj najdejo, ob tem pa vodniki dobijo še nalepko za tekoče leto za svojo vodniško izkaznico. Trditev Pobegajla o nespreminjanju cene sicer ni pravilna, saj cena 11 evrov velja od leta 2017, pred tem pa je bila slabega pol evra nižja (10,57 evra). V zadnjem desetletju to celo ni bila edina podražitev, skupaj se je tako registracija v tem obdobju podražila za skoraj desetino.

V Sloveniji je okrog 1.200 vodnikov, kar pomeni, da TGZS od letnega plačila za registracijo prejme več kot 13 tisoč evrov na leto.

"Če upoštevamo, da se od članarin za register nabere več kot 13 tisoč evrov, je to zelo draga stvar. Register se ureja le enkrat na leto in ni mesečnih posodabljanj. Dvomimo o tem, da register, v katerega januarja vpišeš oziroma v njem posodobiš podatke o turističnih vodnikih, stane več kot 13 tisoč evrov na leto," meni Mateja Kregar Gliha, turistična vodnica in zastopnica društva regionalnih turističnih vodnikov Slovenije.

Ministrstvo brez odgovora, TGZS ne želi slišati o popustu

S pozivom za pomoč so se obrnili tudi na ministrstvo za gospodarstvo in razvoj, ki ga vodi Zdravko Počivalšek, vendar odgovora ni bilo.

"Poseben izziv bosta vzpostavitev letalskih povezav in ponovni zagon poslovnega turizma. Vsekakor pa sta med pomembnejšimi izzivi digitalna in trajnostna transformacija ter oblikovanje inovativnih edinstvenih doživetij," je ob koncu lanskega leta poudarila direktorica STO Maja Pak. Foto: Reuters Na drugi strani Pobegajlo dodaja, da na letni ravni v register vnesejo več kot deset tisoč sprememb in da bi bili podatki sicer hitro zastareli. Koliko stane upravljanje registra, ne razkriva.

Težko je sicer verjeti, da ima register letno deset tisoč sprememb, ker bi to pomenilo povprečno deset sprememb na leto za vsakega vodnika. Res je, da mora glede na zakonska določila vsak vodnik poročati o številu dni vodenj v preteklem letu, a je to daleč od deset tisoč sprememb na leto, četudi kakšen vodnik spremeni naslov ali telefonsko številko.

Naleteli na gluha ušesa

Mateja Kregar Gliha dodaja, da so člani društva regionalnih turističnih vodnikov Slovenije pričakovali, da bo letos cena registracije nižja oziroma bodo plačila oproščeni, vendar so naleteli na gluha ušesa.

Mateja Kregar Gliha, turistična vodnica in zastopnica društva regionalnih turističnih vodnikov Slovenije, poudarja, da številni turistični vodniki v preteklem letu pravzaprav niso imeli dela in so seveda pozorni na vsak evro. Foto: Mihaela Rupnik Cek "V obdobju krize se je pokazala naša človeška plat, koliko širine in sočutja premoremo in kako se znamo vživeti v težave nekoga," je kritična zastopnica društva. Ob tem je spomnila, da TGZS očitno ne razume najbolje področja dela turističnih vodnikov.

"To se je ne nazadnje pokazalo že na Dnevih slovenskega turizma. Direktorica STO je omenila pomen dela turističnih vodnikov, turistična gostinska zbornica pa v vsej paleti naštevanja partnerjev pri oblikovanju strategije turizma turističnih vodnikov ni omenila," je dejala.

Okrevanje bo trajalo več let

Za turističnimi vodniki je izjemno zahtevno leto. Upad dela je bil med 60- in 90-odstoten, dobre pa niso niti napovedi za letošnje leto. Kot je v intervjuju ob koncu lanskega leta za STA dejala direktorica Slovenske turistične organizacije (STO) Maja Pak, je Slovenija doživela 70-odstotni upad mednarodnega turizma, okrevanje pa bo trajalo več let. Med tistimi, ki so doživeli največji udarec, je ob industriji srečanj in turističnih agencijah navedla ravno turistične vodnike.

Razburili že z dragimi plastičnimi izkaznicami za 19,5 evra

Delo turističnega vodnika je v Sloveniji (podobno kot še v približno polovici držav Evropske unije) regulirano, kar pomeni, da mora posameznik opraviti izpit in imeti licenco ter vsako leto plačevati registracijo TGZS. Če vodnik pet let ne plača registracije, mu izpit preneha veljati.

TGZS je v preteklosti že razburil z neobičajno visoko ceno za člansko izkaznico za turistične vodnike, ki so jo prenovili v začetku leta 2019 (tako je bilo zapisano v zakonu o spodbujanju turizma, sprejetem v začetku leta 2018). Pogodbo je podpisalo ministrstvo za gospodarstvo, cena izkaznice pa je znašala kar 19,5 evra.

Na TGZS so se takrat branili, da so cenik določili na ministrstvu. "Pogodbo smo podpisali s pristojnim ministrstvom leta 2016 in takrat so določili cenik storitev," je pojasnila Snežana Škerbinc, samostojna svetovalka na Turistično-gostinski zbornici Slovenije.

Vsa zgodba: