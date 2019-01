Za le vizualno spremenjeno kartico morajo plačati skoraj 20 evrov #video

Država je turistične vodnike presenetila z zahtevo po dragi novi članski izkaznici. V Sloveniji je 1.051 turističnih vodnikov, cena izkaznice ene pa znaša 19,5 evra. Nova ureditev bo vse vodnike skupaj stala 20.500 evrov.

Po 20 letih spremenili le vizualno podobo, brez kakšnih tehnologij

Kartica je povsem običajna, brez čipa, zaščite ali kakšne druge tehnologije, njena edina novost pa je vizualna podoba. Torej je enaka kot stara, ki je bila v veljavi 20 let.

"Razumem, da je treba vsake toliko časa zamenjati, ampak to je dokument, ki velja," je za Planet TV dejala Dominika Koritnik Trepel, ki je turistična vodnica že skoraj 20 let.

Novo izkanico so vizualno uskladili s podobo Slovenije. Foto: STA

Stare bodo veljale še do 15. marca 2020

Stara izkaznica bo veljala le do 15. marca 2020, takrat pa jih bodo morali zamenjati vsi. Tako pravi zakon o spodbujanju razvoja turizma, sprejet v začetku leta 2018.

"Na novih izkaznicah jasno piše, da gre za Republiko Slovenijo, za državni organ, ne samo za zbornico, s čemer se seveda strinjamo. Nove izkaznice smo tudi uskladili s podobo Slovenije v zeleni barvi, zelena, aktivna, zdrava Slovenija," je o novi izkaznici dejala Snežana Škerbinc, samostojna svetovalka na Turistično-gostinski zbornici Slovenije.

Kar preseneča, je cena. 19,5 evra bodo morali plačati za navadno plastično kartico, na kateri bo drugačna le podoba. "Malce so nas presenetili s to ceno. Menimo, da bi lahko bila nižja," je dejala Koritnik Trepeljeva.

Zbornica se brani: Cene ne postavljamo mi

Snežana Škerbinc, samostojna svetovalka na Turistično-gostinski zbornici Slovenije Foto: Planet TV Naprednejša mestna kartica Urbana v Ljubljani in njej podobne namreč stanejo bistveno manj. Le nekaj evrov.

"Pogodbo smo podpisali s pristojnim ministrstvom leta 2016 in takrat so določili cenik storitev," je pojasnila Škerbinčeva.

Cenika nam ni uspelo videti, smo pa slišali, da je cena tako visoka tudi zaradi specifike izdelave in naročil.

"Cena, ki so jo postavili, je več kot deset evrov plus DDV, poleg tega je v to ceno vračunano trikratno priporočeno pošiljanje teh fotografij tovarni, pa nam nazaj, vodniku, in če se vrne, pa še četrtič vodniku in tako naprej," je višino stroška opravičevala Škerbinčeva iz Turistično gostinske zbornice.

Vodniki morajo vsako leto plačevati 11 evrov zgolj za to, da sploh lahko opravljajo dejavnost in so vpisani v register. Vodniki, ki izbire sploh nimajo, na znižanje cen ne morejo računati, je dejala Škerbinčeva, saj je cenik v veljavi vse do julija 2020.