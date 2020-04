Lonely Planet pred propadom? Odpuščajo in zapirajo pisarne.

Potem ko smo zaradi koronakrize prenehali potovati in ni jasno, kdaj bomo to spet lahko počeli, se je v škripcih znašel tudi najbolj priljubljen popotniški vodnik na svetu.

Lonely Planet, izdajatelj izjemno priljubljenih vodnikov, ki so pred razcvetom svetovnega spleta in mobilnih aplikacij veljali za prave popotniške biblije, se je sredi koronakrize odločil za drastične reze.

Podjetje je napovedalo, da bo občutno skrčilo obseg poslovanja in izdajanja novih publikacij, ob tem pa so zaprli svoje pisarne v Londonu in Melbournu ter odpustili velik del osebja. Predvsem odločitev za zaprtje melbournskih prostorov velja za velik šok, tam je bil namreč prvotni sedež Lonely Planeta. Krčenje poslovanja naj bi prizadelo tudi izpostave podjetja v ZDA, Indiji in na Irskem.

Foto: Pixabay

Škripalo je že pred koronakrizo

"Zaradi vpliva bolezni covid-19 na povpraševanje in prodajo smo pri Lonely Planetu sprejeli težko odločitev in do nadaljnjega skrčili poslovanje," so sporočili iz podjetja, ob tem pa zagotovili, da vodnikov ne nameravajo prenehati izdajati. Ob tem pa je eden od zdaj že nekdanjih zaposlenih za časopis Sydney Morning Herald dejal, da je bilo stanje v podjetju že nekaj časa – še pred koronakrizo – katastrofalno.

Zgodba teh legendarnih vodnikov sega v leto 1973, ko sta avstralska zakonca Tony in Maureen Wheeler po potovanju od Londona prek Azije do Avstralije objavila vodnik Across Asia on the Cheap (Poceni čez Azijo). Sledili so vodniki po Nepalu, Afriki in Novi Zelandiji in tako se je rodilo izjemno uspešno podjetje.

Foto: Getty Images

"Ali sem žalosten? Seveda, žalosti me veliko stvari. Kdo ve, kaj se bo zgodilo s turizmom," je Tony Wheeler za avstralske medije komentiral novico o krčenju poslovanja Lonely Planeta.

"50 let pozneje imajo te knjige ljudje še vedno na policah, kar je nekakšen dosežek. Ali bodo tam čez leto dni? Ne vem," je dejal Avstralec, ki z Lonely Planetom ni več povezan, podjetje je medtem namreč zamenjalo že več lastnikov.

Oglejte si še: