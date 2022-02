"Up sreče v prsih hrani." Prešernov verz iz Krsta pri Savici je osrednja točka kulturnega programa letošnje državne proslave ob slovenskem kulturnem prazniku. V Cankarjevem domu bodo danes podelili Prešernove nagrade in nagrade Prešernovega sklada, slovesnosti se bo udeležil tudi predsednik vlade Janez Janša.

Skozi filmsko, plesno in igralsko interpretacijo se ustvarjalci programa prireditve sprašujejo o času preizkušnje, ki v vseh obdobjih zavezuje človeka k razumevanju predvsem njega samega, njegove borbe in rasti.

Slovesna podelitev Prešernovih nagrad in nagrad Prešernovega sklada ter proslava ob slovenskem kulturnem prazniku bo potekala v Gallusovi dvorani Cankarjevega doma v Ljubljani. Neposredni prenos bo na sporedu ob 20. uri na Prvem programu TV Slovenija in Prvem programu RA Slovenija.

Kdo so letošnji nagrajenci?

Prešernovo nagrado za življenjsko delo v letu 2022 prejmeta klasični filolog in prevajalec Kajetan Gantar ter muzikolog in dirigent Mirko Cuderman.

Nagrado Prešernovega sklada leta 2022 pa bodo prejeli pesnica in pisateljica Anja Štefan za literarno ustvarjalnost v zadnjih treh letih, posebej za zbirko pravljic Tristo zajcev, za pesniško zbirko Imam zelene čeveljčke in avtorsko pravljico Zajčkova hišica, dramska igralka Jette Ostan Vejrup za več premiernih vlog v zadnjih treh letih, skladatelj Damijan Močnik za ustvarjalni opus vokalne ter vokalno-instrumentalne glasbe v zadnjih treh letih, sopranistka Andreja Zakonjšek Krt za vlogo Amelie v Verdijevem Simonu Boccanegri in vlogo Marguerite v Gounodovem Faustu, slikar Dušan Kirbiš za razstavo O izvoru podob v Galeriji mesta Ptuj ter režiserka in avtorica animiranih filmov Špela Čadež za režijo animiranega filma Steakhouse.

Predsednik vlade se bo pred proslavo srečal z letošnjimi in lanskimi nagrajenci Prešernovih nagrad ter nagrad Prešernovega sklada. Srečanje bo potekalo v Mali galeriji Cankarjevega doma, kjer bosta zbrane pozdravila minister za kulturo Vasko Simoniti in predsednik UO Prešernovega sklada Jožef Muhovič.

Prešernova nagrada se podeli ustvarjalki oziroma ustvarjalcu, ki je s svojimi vrhunskimi umetniškimi dosežki v okviru svojega življenjskega opusa trajno obogatil slovensko kulturno zakladnico. Nagrada Prešernovega sklada pa ustvarjalki oziroma ustvarjalcu za vrhunske umetniške dosežke, ki so bili javnosti predstavljeni v zadnjih treh letih pred podelitvijo nagrad in pomenijo obogatitev slovenske kulturne zakladnice.

Polaganje venca na Prešernovem trgu

Predsednica SD Tanja Fajon bo skupaj s predsednikom Sveta SD za kulturo Dejanom Prešičkom 8. februarja položila venec pri Prešernovem spomeniku na Prešernovem trgu v Ljubljani.