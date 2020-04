Cvetna nedelja letos brez vernikov v cerkvah

Na cvetno nedeljo se kristjani spominjajo Jezusovega prihoda v Jeruzalem, kjer so ga po zapisih iz Svetega pisma ljudje pozdravljali s palmovimi vejami. Zato verniki na ta dan k blagoslovu prinesejo oljčne veje in drugo zelenje, ki ga spletejo v butare.

Po krščanski simboliki so palmove veje, s katerimi naj bi ljudje ob prihodu v Jeruzalem pozdravljali Jezusa, znamenje zmagoslavja in kraljevanja. Predstavljajo tudi rodovitnost in življenje, oljka pa simbol miru in sprave.

Papež Frančišek bo danes v vatikanski baziliki Sv. Petra, v kateri ne bo vernikov, blagoslovil palmove in oljčne vejice, daroval bo tudi mašo, ob polnoči pa bodo v Katoliški cerkvi začeli t. i. veliki teden, ki bo vrhunec dosegel z velikonočnim tridnevjem in samo veliko nočjo.

Foto: STA

Slovenski škofje bodo bogoslužje cvetne nedelje obhajali v svojih stolnicah, prav tako brez navzočnosti vernikov. Ti bodo lahko mašo spremljali ob 10. uri na 2. programu TV Slovenija. Daroval jo bo mariborski nadškof metropolit Alojzij Cvikl.

Ljubljanski nadškof metropolit Stanislav Zore pa bo vernike in vse prebivalce Slovenije nagovoril ob predvidoma 11.20 na 1. programu TV Slovenija.

Škofje bodo pri mašah opravili tudi blagoslov zelenja, vernikom pa priporočajo, naj to opravijo doma z blagoslovljeno vodo.

V Evangeličanski cerkvi danes končujejo post, s katerim so se pripravljali na veliko noč. Evangeličani zelenja ne blagoslavljajo, ga pa uporabljajo kot simbol.

