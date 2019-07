Črne napovedi za Ljubljano, poletja naj bi postala peklensko vroča

Poletja v mestih, predvsem evropskih, bodo v prihodnje še toplejša, temperature pa bodo do leta 2050 povprečno višje, in sicer med 3,5 in 4,7 stopinje Celzija, kaže študija švicarskega inštituta inštituta Crowther Lab. Ljubljana naj bi med 520 mesti, vključenimi v projekcije, do leta 2050 doživela najvišjo rast temperatur v poletnih mesecih. Poleti naj bi se temperature tako dvignile na okoli 40 stopinj Celzija in še več.

Švicarski inštitut je pripravil projekcije in izračune o tem, kakšno bi bilo življenje v mestih, če bi se povprečna temperatura na globalni ravni do leta 2050 zvišala za dve stopinji Celzija. Četrtina od 520 vključenih mest naj bi do leta 2050 doživela dramatične spremembe, na svoji spletni strani opozarja Crowther Lab.

V Ljubljani poleti okoli 40 stopinj Celzija in več

Največje spremembe bodo doživela mesta na severni polobli, predvsem evropska, njihovo podnebje pa bo v 30 letih doživelo takšne spremembe, kot če bi mesta preselili za tisoč kilometrov južneje. Po njihovih predvidevanjih bo leta 2050 vreme v Ljubljani približno takšno, kot je zdaj v ameriškem mestu Virginia Beach, sicer največjem mestu v ameriški zvezni državi Virginija, saj naj bi Ljubljana zaznala najvišjo rast temperatur med vsemi mesti, vključenimi v študijo. Maksimalne temperature v najtoplejših mesecih naj bi v slovenski prestolnici narasle za osem stopinj Celzija, povprečna letna temperatura naj bi bila višja za 3,5 stopinje Celzija.

Maksimalne temperature v najtoplejših mesecih naj bi v slovenski prestolnici narasle za osem stopinj Celzija, kar pomeni, da se bo v Ljubljani ogrelo do okoli 40 stopinj Celzija in več. Foto: Getty Images

Precej topleje bo tudi na Dunaju, kjer naj bi leta 2050 imeli takšno vreme, kot ga ima sedaj Skopje. Temperature v poletnih mesecih naj bi narasle za 7,6 stopinje Celzija, v poprečju pa za 2,3 stopinje Celzija. Za primerjavo, v Zagrebu naj bi v najtoplejših mesecih zaznali 7,3 stopinje Celzija višje temperature, v povprečju pa naj bi te narasle za 2,3 stopinje Celzija.

London bi lahko postal tako vroč kot Barcelona

Do leta 2050 bi lahko London postal tako vroč kot Barcelona, mesto pa bi lahko pestile ekstremne suše. V Veliki Britaniji bi bile temperature v najtoplejših mesecih višje za približno šest stopinj in bi dosegle povprečnih 27 stopinj Celzija. Avtorji študije ob tem opozarjajo, da se bodo mesta zaradi toplejšega vremena spopadala s težavami pri dobavi vode.

Vlade so se sicer zavezale, da bodo z ukrepi poskušale do leta 2050 zamejiti rast povprečne temperature na 1,5 stopinje Celzija, vendar številni okoljevarstveniki dvomijo, da jim bo to uspelo. Povprečne temperature so sicer že zdaj za eno stopinjo višje kot v časih pred industrijsko revolucijo. "Zgodovina pa nas uči, da zgolj podatki ljudi ne bodo prepričali, da spremenijo svoja dejanja," je dejal avtor raziskave Jean-Francois Bastin. Opozoril je, da bomo pogosteje priča tako sušam kot tudi ekstremnim poplavam.

Podobne napovedi je za Slovenijo lani objavila tudi slovenska Agencija RS za okolje (Arso), ki je opozorila, da se mora Slovenija do konca stoletja pripraviti na višje temperature in več zimskih padavin. Grozi nam segrevanje zraka za šest stopinj Celzija, pogostejši bodo vročinski vali, več bo tudi padavin, še posebej pozimi in na severovzhodu države.