Covid-19 v Slovenji: toliko okužb so potrdili včeraj

V sredo so ob 962 PCR-testih in 6.739 hitrih antigenskih testih potrdili 990 okužb z novim koronavirusom. Za primerjavo: dan prej so potrdili 1.642 okužb, teden dni prej pa 290 okužb. Po podatkih ministrstva za zdravje je v bolnišnicah zaradi bolezni covid-19 hospitaliziranih 230 bolnikov na navadnih oddelkih in 23 na oddelkih intenzivne nege. Včeraj je boj z boleznijo izgubilo pet covidnih bolnikov, iz bolnišnic so jih odpustili 15.