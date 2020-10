Cigler Kralj pričakuje vzpostavitev zunanjih rdečih con tudi drugod

Vzpostavitev zunanje rdeče cone za okužene stanovalce Centra slepih, slabovidnih in starejših Škofja Loka velja za primer dobre prakse, kako s sodelovanjem priti do primernih rešitev, je ob današnjem obisku centra povedal minister za delo Janez Cigler Kralj. Vzpostavitev takih zunanjih rdečih con kmalu pričakuje tudi ponekod drugod.

Minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janez Cigler Kralj je izpostavil pravi pristop vodstva škofjeloškega centra, regijskega koordinatorja, lokalne skupnosti ter ravnateljice Osnovne šole Jela Janežiča, ki je telovadnico šole brez pomisleka velikodušno dala centru na razpolago za rdečo cono. "To je primer dobre prakse, ker so stopili skupaj, razumeli stisko in hitro ter učinkovito odgovorili nanjo," je poudaril minister.

Prepričan je, da je to tisto, kar v tej epidemiji potrebujemo. Že v prvem valu je namreč videl, da so tam, kjer so vsi akterji stopili skupaj, hitro ustavili širjenje virusa ter pomagali zaščititi najprej najranljivejše in potem tudi celotno socialno okolje.

Pojasnil je, da ima velika večina domov za starejše sicer vzpostavljene rdeče cone, vendar je večinoma v njih prostora le za do 10 stanovalcev. Ob porastu okužb je mogoče pričakovati, da bodo te rdeče cone v posameznih domovih premajhne. Po petem protikoronskem zakonu bo lahko po ugotovitvi ustreznosti stavbe tudi sam kot minister določil zunanjo lokacijo za rdečo cono. Cigler Kralj pričakuje, da bodo takšne cone kmalu vzpostavljene tudi ponekod drugod po državi.

Okužbe v skoraj vseh gorenjskih domovih za starejše

Okužbe so v skoraj vseh domovih za starejše na Gorenjskem, ki je regija z največjim deležem aktivnih okužb. Gorenjski regijski koordinator, direktor Klinike Golnik Aleš Rozman je pojasnil, da rešitve že intenzivno iščejo tudi v Kranju, kjer gre pri sodelovanju prav tako za primer dobre prakse. Hkrati tudi v drugih občinah pripravljajo nadomestne lokacije za zunanje rdeče cone, če bi bile potrebne.

Še večja težava je kadrovska stiska. S to se soočajo tudi v centru v Škofji Loki, kjer je trenutno poleg 32 stanovalcev z novim koronavirusom okuženih tudi 20 od 120 zaposlenih. Direktorico Silvo Košnjek zato zelo skrbi, kako bodo v prihodnjih dneh sploh lahko organizirali delo. Dobili so nekaj prostovoljcev za pomoč pri razvozu hrane, iščejo tudi prostovoljca, ki bi skrbel za stike stanovalcev v rdeči coni s svojci. Predvsem pa potrebujejo zdravstveni kader.

V soboto jim bo na pomoč priskočila ena medicinska sestra iz zdravstvenega doma. Bi pa takoj rabili še okoli 10 ljudi. Rozman zato poziva diplomirane medicinske sestre, srednje medicinske sestre, negovalke, študente zadnjih letnikov medicine in zadnjih letnikov zdravstvene nege, da se kot prostovoljci javijo tajništvu Klinike Golnik, ki bo poskrbela za njihovo koordinacijo, trening uporabe zaščitne opreme in usposabljanje za delo v rdeči coni.

Kot je povedal Rozman, sodelujejo tudi z Osnovnim zdravstvom Gorenjske in ministrstvom, da bi se ob začasni zaustavitvi preventivnih programov kader iz primarne preventive začasno preusmeril v pomoč tam, kjer je potreben. Zagotavljanje oziroma premeščanje kadra naj bi olajšal tudi peti protikoronski zakon, ki naj bi v veljavo stopil v soboto.

Cigler Kralj je pojasnil, da bo novi protikoronski paket dal pravno podlago za premeščanje zdravstvenega kadra in kadra v socialno varstvenih zavodih iz zavoda, kjer ni virusa, v zavod, kjer se zaradi virusa pojavi kadrovska stiska. Odtlej premeščanje ne bo več temeljilo le na prostovoljstvu in solidarnosti, temveč bodo predstojniki zavodov imeli možnosti premeščanja, hkrati pa bo delo v drugem zavodu in v sivi ter rdeči coni tudi finančno nagrajeno.