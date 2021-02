Cigler Kralj: Področje oskrbe starejših rešujemo prednostno

Področje oskrbe starejših rešujejo celovito in prednostno, je poudaril na današnji novinarski konferenci, ki jo je pripravila NSi. Kot je dodal, se v času njegovega mandata za obravnavano področje namenja najmanj petkrat več sredstev kot prej, piše STA.

V okviru javne mreže bodo do leta 2022 zagotovili dodatnih 2280 postelj v domovih s koncesijo, v letih 2021 in 2022bo za investicije v javno mrežo domov namenjenih 30 milijonov evrov, v okviru kohezijskih sredstev v višini 2,1 milijona evrov zaključujejo energetske sanacije šestih domov, za izboljšanje bivalnega standarda v domovih pa načrtujejo tudi koriščenje 73 milijonov evrov iz sklada REACT-EU.

Razpis v vrednosti slabih 19 milijonov evrov

Na področju investicij v infrastrukturo domov je omenil že zaključeni javni razpis za sofinanciranje vlaganj v infrastrukturo v višini skoraj 19 milijonov evrov, namenjen izvajanju dnevnih oblik varstva in začasnih namestitev za starejše, najkasneje do konca leta 2022 pa bo zagotovljenih skupno 29 novih enot.

Za nadaljnjo deinstitucionalizacijo bodo porabili tudi sredstva iz evropskega sklada za okrevanje in odpornost. Predvidoma naj bi jih bilo za 56 milijonov evrov.

Foto: Getty Images

Preko nepremičninskega sklada pokojninskega in invalidskega zavarovanja bo do konca leta 2022 pridobljenih več kot 180 novih, starejšim prilagojenih stanovanj, do leta 2025 pa skupaj 400, je napovedal minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Po njegovi napovedi bodo prenovili tudi kadrovske standarde in normative v sklopu domov za starejše in posebnih socialnovarstvenih zavodov. V delovni skupini že usklajujejo predloge za nove standarde in normative.

Glede predloga zakona o dolgotrajni oskrbi pa je dejal, da mora biti sistem tudi finančno vzdržen. Model, po katerem naj bi to zagotovili, še niso dokončno dorekli, bodo pa to vprašanje reševali v kratkem, je napovedal.

Ob novinarskem vprašanju, ali je realno, da bo zakon sprejet v tem mandatu, je izrekel prepričanje, da bodo skupaj z ministrstvom za zdravje pod novim vodstvom lahko še "marsikaj postorili", še piše STA.