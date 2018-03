Čez Slovenijo v kombiju tihotapili ukradene motorje

Mariborski policisti so v redni kontroli vozila našli sedem motorjev, za katere se je izkazalo, da so bili ukradeni v Italiji. Policisti so odvzeli prostost romunskemu, moldavijskemu in ukrajinskem državljanu.

V petek zvečer so mariborski policisti na počivališču Lormanje ustavili kombi s poljskimi tablicami in v njem našli sedem motorjev različnih znamk in modelov, ki so bili delno ali v celoti razstavljeni.

Ob podrobnejšem pregledu so ugotovili, da je bilo za vseh sedem vozil februarja razpisano iskanje v sosedni Italiji. Policisti so zato Romuna, Moldavijca in Ukrajinca, ki so bili v kombiju, pridržali in zoper jih izdali kazenske ovadbe.