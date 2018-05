Češki kirurgi bodo obravnavo nujnih primerov na otroški srčni kirurgiji zagotavljali v 24 urah

Prihodnje sodelovanje med UKC Ljubljana in kirurgi iz praške bolnišnice Motol na področju otroške srčne kirurgije bo podobno pogodbi, ki jo je UKC imel s tujimi centri do 1. novembra 2017.

Foto: Ana Kovač

Razlika bo le v tem, da je po novi pogodbi zagotovljena obravnava nujnih primerov v 24 urah, so danes v izjavi za javnost navedli v UKC Ljubljana.

S tem so podrobneje pojasnili vsebino novega podpisanega dogovora o nadaljnjem sodelovanju med Univerzitetnim kliničnim centrom (UKC) Ljubljana in kirurgi iz praške bolnišnice Motol na področju otroške srčne kirurgije.

UKC Ljubljana je namreč v začetku novembra lani sklenil pogodbo z Univerzitetno bolnišnico v Motolu (Praga) o izvajanju programa otroške srčne kirurgije, ker ga ni bil sposoben zagotoviti sam. Pogodba s praškim centrom je bila sklenjena za pol leta in se je iztekla konec aprila.

Nenehno dostopni prek telefona

Pogodba je predvidevala nenehno prisotnost čeških kirurgov (trije polno usposobljeni in izkušeni otroški srčni kirurgi ter trije starejši zdravniki specialisti) med tednom, ki so morali redno izvajati operacije v UKC vsaj dvakrat na mesec.

Prav tako so imeli v pogodbi zavezo, da bodo češki kirurgi nenehno dostopni prek telefona in so morali v nujnih primerih v 24 urah prispeti v UKC.

Foto: Klemen Korenjak

Nova pogodba po navedbah današnjega sporočila za javnost UKC Ljubljana predvideva podobno sodelovanje s Čehi, kot je bilo s tujimi centri pred sodelovanjem z Motolom. Takrat so kirurgi v UKC Ljubljana prihajali operirati nekajkrat na mesec in v UKC niso bili navzoči pet dni v tednu ves mesec. Nova pogodba pa naj bi po navedbah UKC Ljubljana zagotavljala obravnavo nujnih primerov v 24 urah, in sicer ali v UKC Ljubljana ali v bolnišnici Motol.

Kot so navedli, bodo kirurške ekipe v UKC Ljubljana izvajale elektivne operacije po vnaprej določenem večmesečnem razporedu, in sicer glede na število bolnikov v čakalni vrsti od enkrat do dvakrat mesečno. Pri tem bodo glede na težavnost operacij vsakokrat operirali od tri do pet bolnikov.

Za nujne posege naj bi se dogovarjali sproti

Po štiri dni na teden naj bi bila prisotna dva kirurga, en starejši in en mlajši specialist. "Trenutni razpored prihodov in dela je pripravljen, do konca avgusta je predvidenih pet prihodov," so navedli. Za nujne posege naj bi se dogovarjali sproti.

Otroke s prirojenimi srčnimi napakami bo sicer po navedbah UKC še naprej operirala ista ekipa šestih kirurgov iz Motola, sodelovanje z njimi pa bo sklenjeno prek podjemne pogodbe.

Nova pogodba z Motolom je podpisana do oktobra 2018, nato pa jo je mogoče podaljšati.