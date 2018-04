Cerar: Slovenija je odprta za dialog s Hrvaško, ko je ta dialog mogoč in smiseln

Na Brdu pri Kranju je danes potekal osrednji dogodek slovenskega predsedovanja Pobudi sodelovanja v Jugovzhodni Evropi (SEECP). Premier Miro Cerar je gostil vrh predsednikov vlad in drugih visokih predstavnikov držav SEECP. Osrednja tema razprave je bila prihodnost te pobude.

Miro Cerar se je na kratko srečal tudi s hrvaškim premierjem Andrejem Plenkovićem, s katerim sta si izmenjala nekaj besed o arbitraži in drugih vprašanjih, nista pa opravila temeljitejšega pogovora. Foto: STA

Kot je na novinarski konferenci po vrhu povedal Cerar, so velik del razprave namenili nedavnim poročilom Evropske komisije glede širitve in strategije EU do Zahodnega Balkana.

Čestital Makedoniji in Albaniji

Cerar je ob tej priložnosti znova čestital Makedoniji in Albaniji za pozitivno priporočilo Evropske komisije za začetek pristopnih pogajanj za članstvo v Uniji. "Slovenija ostaja zelo aktivna zagovornica širitve EU tako v evropskih institucijah kot tudi v okviru naših bilateralnih aktivnosti," je poudaril premier, ki opravlja tekoče posle.

Slovenija bo po njegovih zagotovilih še naprej pomagala državam na njihovi poti v evroatlantske integracije. Širitveni proces sicer temelji na izpeljavi potrebnih reform in izpolnjevanju pogojev, kar je odgovornost posamezne države, je poudaril Cerar.

"Slovenija v vseh forumih, tudi v okviru današnjega srečanja, izpostavlja pomen sodelovanja in skupnega soočenja z izzivi, kot so na primer množične migracije in zagotavljanje varnosti," je dejal Cerar.

Govoril je tudi s Plenkovićem

Na kratko se je srečal tudi s hrvaškim premierjem Andrejem Plenkovićem, s katerim sta si izmenjala nekaj besed o arbitraži in drugih vprašanjih, nista pa opravila temeljitejšega pogovora, je povedal Cerar. "Slovenija je vedno odprta za dialog s sosednjo Hrvaško, vendar ko je ta dialog mogoč in smiseln," je dodal.

"Kot veste, smo tu zaenkrat še v slepi ulici. Naše pobude niso naletele na odziv, zato tečejo določeni procesi," je poudaril Cerar in spomnil, da je Slovenija na Evropsko komisijo naslovila pismo glede implementacije arbitražne razsodbe in Bruselj zaprosila za mediacijo v primeru prenesenih deviznih vlog.

"Sodišča na Hrvaškem sprejemajo protipravne odločitve"

Na novinarsko vprašanje, zakaj je Slovenija oba postopka sprožila ravno zdaj, je Cerar odgovoril, da ti problemi sovpadajo. "Sodišča na Hrvaškem sprejemajo pravnomočne odločitve, ki so po oceni Slovenije protipravne, v nasprotju z dogovorom med državama," je spomnil.

"Konec lanskega leta se je iztekel šestmesečni pripravljalni rok za implementacijo arbitraže. Ker Hrvaška tudi v tem primeru ni spoštovala svoje pravne zaveze, je Slovenija morala reagirati. Zato ta dva procesa sovpadata," je pojasnil.